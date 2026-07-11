Colombia continuará siendo uno de los mercados prioritarios para Mapfre dentro de su estrategia de crecimiento internacional.
La aseguradora española aseguró que seguirá profundizando su operación en el país, al que considera uno de sus mercados estratégicos, y destacó el potencial que aún tiene el sector asegurador colombiano.
Antonio Huertas, CEO de Mapfre, explicó que la compañía no tiene previsto expandirse a nuevos países, sino fortalecer su presencia en aquellos donde ya opera.
En ese grupo ubicó a Colombia junto con Brasil, Estados Unidos, México, Perú y Alemania.
«Nuestra huella geográfica es más que suficiente. No queremos ir a nuevos países, sino profundizar en desarrollar oportunidades en los países donde ya estamos», afirmó.
En ese contexto, señaló que Colombia seguirá ocupando un lugar relevante dentro de los planes de la aseguradora y aseguró que la compañía mantiene una visión favorable sobre el potencial de desarrollo del mercado local.
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Relevancia de Colombia para Mapfre
Huertas indicó que Colombia cuenta con condiciones que le permitirían impulsar un mayor desarrollo económico si logra consolidar un entorno de estabilidad política e institucional, escenario que también favorecería la llegada de nuevos inversionistas.
«Si Colombia entra en una etapa de estabilidad política e institucional (…) producirá un mayor desarrollo económico y muchas oportunidades para atraer inversores», sostuvo.
El presidente de Mapfre agregó que la compañía mantiene abierta la posibilidad de desarrollar nuevas alianzas con socios locales si surgen oportunidades que fortalezcan su presencia en el mercado colombiano.
«Colombia es un país muy atractivo para nosotros y, si en algún momento tenemos oportunidades de seguir consiguiendo alianzas con socios locales, lo haremos», señaló.
El directivo también destacó que el mercado asegurador colombiano todavía tiene un amplio margen de crecimiento.
Actualmente, la penetración de los seguros representa cerca del 3 % del Producto Interno Bruto (PIB), una proporción que, en su opinión, evidencia el espacio que aún existe para ampliar la cobertura entre hogares y empresas.
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Microseguros como foco de crecimiento
Como parte de esa estrategia, Mapfre continuará impulsando el desarrollo de microseguros y el trabajo conjunto con entidades especializadas en microcrédito para ampliar el acceso a mecanismos de protección financiera.
Huertas explicó que este tipo de productos contribuye a facilitar la inclusión financiera y puede convertirse en una herramienta para apoyar la formalización de pequeños negocios y trabajadores independientes.
El directivo recordó que la compañía ya desarrolla iniciativas de este tipo en varios países de América Latina y destacó que Colombia fue uno de los primeros mercados en incorporar seguros asociados al pago de algunos servicios públicos, como mecanismo para ampliar el acceso a estos productos.
Mapfre completa cerca de cuatro décadas de operación en Colombia y actualmente se ubica entre los principales grupos aseguradores del país, con presencia en los negocios de seguros generales, vida, asistencia y reaseguros.