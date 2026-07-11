Megaproyectos ALO Sur y Canal del Dique ya tienen fecha para iniciar construcción

A pocas semanas del cambio de Gobierno, el Ministerio de Transporte del presidente Gustavo Petro entregó el balance de algunas megaobras de infraestructura.
Frente al programa de concesiones 5G, los proyectos presentan avances diferenciados según su etapa contractual (preconstrucción, construcción, operación y mantenimiento), en los componentes ambiental, predial y técnica.
En la Costa Caribe, la ANI señaló que el proyecto del Canal del Dique permanece en etapa de preconstrucción debido a que aún no cuenta con licencia ambiental. La entidad espera radicar el Estudio de Impacto Ambiental ante la ANLA en octubre de 2026 e iniciar las obras en marzo de 2027 de las 14 unidades funcionales.
Cabe mencionar que no se pudo hacer tránsito a la fase de construcción que estaba programada para iniciar el 1 de diciembre de 2024, debido a la activación del riesgo de licenciamiento por requerimiento de la ANLA. La Vicepresidencia de gestión contractual gestionó el otrosí N°2 que autorizó el fondeo de recursos por parte del concesionario.
Por su parte, la ALO Sur espera que el acta de inicio de construcción se suscriba el 5 de agosto de 2026. Con la suscripción del acta de inicio del contrato de concesión en julio de 2022, el concesionario inició el trámite de cesión de la licencia ambiental (inicialmente a nombre de Invías) y de modificación de esta ante la CAR, obteniendo su aprobación definitiva en enero de 2026.
En marzo de 2026 se suscribió un otrosí al contrato de concesión para ajustar especificaciones técnicas y articular el proyecto con la Primera Línea del Metro de Bogotá.
El proyecto contempla intervenciones en 24,5 kilómetros entre Chusacá (Soacha) y la calle 13 (Fontibón), además de dos intersecciones a desnivel y 45 puentes, atravesando Soacha, Sibaté, Mosquera y Bogotá. La modificación de la licencia era uno de los requisitos pendientes para dar paso a la fase de construcción del proyecto bajo el esquema de asociación público-privada (APP).
Entre otras obras, Accesos Norte Fase II inició obras en abril de este año tras obtener la licencia ambiental y el proyecto Estanquillo-Popayán continúa en preconstrucción, con el inicio del contrato programado para el 15 de julio.
Entre los más adelantados se encuentra la Nueva Malla Vial del Valle del Cauca, con un avance del 64,04 % y una nueva entrega prevista para agosto de 2026.
Le siguen la Troncal del Magdalena II, con 39,08 %; el corredor Buenaventura-Loboguerrero-Buga, con 28,54 %; y la Troncal del Magdalena I, con 19,20 %, todos en fase de construcción y operación de algunos tramos.
En cuanto a la modernización del Aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena, el avance físico es del 2 %, aunque ya hay cinco frentes de trabajo activos y se adelanta un ajuste del cronograma para superar retrasos asociados a factores sociales, prediales y ambientales.