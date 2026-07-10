¿Dólar en Colombia abajo de $3.200? Esto dice análisis de Goldman Sachs

Los expertos de Goldman Sachs revisaron sus proyecciones para el mercado de divisas global en medio un panorama de contrastes donde el dólar estadounidense refuerza su hegemonía frente a las monedas de bajo rendimiento y el peso colombiano emerge con una perspectiva robusta.
En su informe, la entidad financiera mostró una postura más constructiva respecto al peso colombiano, impulsada por desarrollos políticos locales y factores macroeconómicos.
El banco destacó que, tras la victoria de Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales, quien ha prometido un ajuste fiscal frontal de más del 3 % del PIB, la confianza del mercado ha aumentado, a pesar de que aún faltan detalles sobre su implementación.
A esto se sumaría la postura restrictiva del Banco de la República, que recientemente sorprendió al mercado con un aumento de tasas de 75 puntos básicos (pb) desde el 11,25 % hasta el 12 %, llevando las tasas reales de Colombia a ser de las más altas entre los mercados emergentes.
En consecuencia, Goldman Sachs revisó a la baja sus proyecciones para la tasa de cambio, lo que significa un fortalecimiento del peso. Ahora, la firma anticipa que en los próximos tres meses el dólar en Colombia se mueva alrededor de los $3.350, esto es $250 menos que en análisis previos.
Y para la segunda mitad del año, el tipo de cambio rondaría los $3.300, lo que deja ver una reducción frente a los $3.700 previos. Además, la proyección a 12 meses es que el precio del dólar en Colombia baje a $3.200, una cifra que no se ve desde mediados de 2019. Vale la pena recordar que hace apenas unos meses se proyectaba un valor de $3.750.
El peso ya se ha apreciado un 10 % en lo que va del año, y aunque cotiza por debajo de su valor justo estimado de $3.500, los analistas creen que la tendencia de fortalecimiento continuará, aunque de forma más gradual.
Dólar estadounidense impulsado por la IA y la energía
Contrario a las expectativas de principios de 2026 que preveían un dólar más débil, la moneda estadounidense se ha visto beneficiada por dos shocks económicos: el auge de la Inteligencia Artificial (IA) y una crisis en el suministro de energía.
Según Goldman Sachs, la IA ha incrementado el gasto de capital y las presiones inflacionarias en EE. UU., un fenómeno que parece único entre las economías desarrolladas según los analistas.
Este dinamismo ha provocado que el debate en la Reserva Federal sobre las tasas de interés se incline a favor del dólar, calmando los llamados de los inversores para diversificar fuera de activos estadounidenses.
Por esto, el banco anticipa que el rendimiento del dólar seguirá dividido: fuerte frente a divisas de bajo rendimiento y más presionado frente a aquellas que ofrecen un alto acarreo (carry).
El informe también detalla ajustes significativos en otras monedas clave del tablero internacional. Por ejemplo, reflejando la fortaleza del dólar, Goldman Sachs ha recortado sus pronósticos para la divisa europea a 1,14 euros por dólar en 3 meses y 1,12 euros a 6 y 12 meses.
Y ahora que el yen ha alcanzado su nivel más bajo en 40 años frente al dólar, la firma prevé que la presión de depreciación persistirá debido a los altos rendimientos en EE. UU. y la lentitud en las alzas del Banco de Japón. Las nuevas proyecciones son de 162 yenes por dólar en el horizonte de 3 meses y de 163 yenes y 165 yenes para los próximos 6 y 12 meses.
En resumen, el mercado de divisas se encamina hacia una segunda mitad de año marcada por la divergencia, donde el crecimiento impulsado por la tecnología en EE. UU. y las políticas internas sólidas en países como Colombia definirán a los ganadores del mercado cambiario.
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