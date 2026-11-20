Encontrar tiquetes de avión a precios bajos es una de las oportunidades que buscan quienes quieren salir de la rutina sin comprometer demasiado su presupuesto. Para quienes llevan meses pensando en unas vacaciones o en conocer otro destino de Colombia, el Black Friday puede convertirse en una ocasión para comparar tarifas y organizar un viaje con anticipación.
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Este año, la jornada tendrá ofertas especiales para los viajeros colombianos. Despegar anunció vuelos nacionales desde $50.000 para quienes paguen a través de Nequi, además de descuentos en hoteles, promociones en alojamientos y beneficios para viajes dentro y fuera del país.
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Aunque el Black Friday se celebrará oficialmente el viernes 27 de noviembre de 2026, las promociones de la compañía se extenderán durante toda esa semana, entre el lunes 23 y el domingo 29 de noviembre. La oferta también tendrá una dinámica nocturna de descuentos sorpresa que podría abrir oportunidades adicionales para quienes estén pendientes de las promociones.
Black Friday tendrá tiquetes nacionales desde $50.000
La oferta que más llama la atención para quienes quieren viajar por Colombia es la posibilidad de encontrar vuelos nacionales desde $50.000. Esta tarifa estará disponible el 27 de noviembre y aplicará para compras realizadas mediante Nequi.
La promoción hace parte de la campaña de Black Friday anunciada por Despegar, que busca incentivar la compra anticipada de viajes y ofrecer alternativas para distintos presupuestos. Sin embargo, como ocurre con este tipo de campañas, los viajeros deberán revisar las condiciones de cada oferta y la disponibilidad de los tiquetes antes de realizar el pago.
Las promociones no estarán limitadas a los vuelos. Durante la semana, la plataforma ofrecerá descuentos de hasta el 75 % en hoteles seleccionados, promociones de dos personas por el precio de una en alojamientos nacionales e internacionales y una alternativa para hospedarse cinco noches pagando únicamente cuatro en hoteles de Panamá y destinos del Caribe.
Para quienes prefieren planes con todo incluido, también se anunciaron descuentos de hasta el 45 % en hoteles seleccionados y beneficios como alojamiento gratuito para niños. La campaña contempla, además, recorridos turísticos gratuitos para quienes adquieran alojamientos en destinos como San Andrés, Punta Cana, Cancún y Río de Janeiro.
Habrá descuentos para viajes internacionales y ofertas sorpresa
Los colombianos que estén pensando en salir del país también encontrarán alternativas durante la jornada. Despegar anunció cupones de descuento de hasta $3 millones para viajar al Caribe mexicano y otros destinos internacionales.
A esto se suman opciones de financiación de hasta seis cuotas sin intereses con bancos aliados de la compañía. Esta alternativa puede facilitar la organización del presupuesto, aunque es importante revisar las condiciones de financiación y tener en cuenta la capacidad de pago antes de adquirir un viaje.
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Otra de las dinámicas anunciadas son las llamadas horas locas. Entre las 9:00 p. m. y las 10:00 p. m. de cada día, desde el lunes 23 hasta el domingo 29 de noviembre, la plataforma revelará destinos sorpresa con descuentos adicionales y exclusivos. La actividad también estará disponible el viernes 27, fecha central del Black Friday.
Pablo Jaitman, Country Manager de Despegar Colombia, explicó que la intención es acercar las opciones de viaje a más personas. “Black Friday no es una fecha más. Es una oportunidad para que miles de latinoamericanos hagan realidad ese viaje que llevan tanto tiempo soñando. Cuando una tarifa aérea puede costar lo mismo que un plan cotidiano, se abre una oportunidad para que más personas descubran nuevos destinos y vivan experiencias diferentes”, afirmó.
Cinco consejos para aprovechar las ofertas del Black Friday
Además de anunciar las promociones, Despegar compartió cinco recomendaciones para quienes quieran organizar sus vacaciones y aprovechar los descuentos sin tomar decisiones apresuradas.
- Definir el destino y tener flexibilidad en las fechas. Contar con una idea del lugar que se quiere visitar y considerar distintas fechas puede ayudar a encontrar mejores oportunidades. Para quienes todavía no tienen claro el destino, la compañía recomienda agregar alternativas al carrito de compras y compararlas antes de decidir.
- Preparar los medios de pago. Antes de comenzar las compras, conviene revisar los cupos disponibles en las tarjetas y establecer cuánto dinero se puede destinar al viaje. La plataforma permitirá financiar las compras hasta en seis cuotas sin intereses con bancos aliados.
- Revisar los cupones adicionales. Durante la campaña estarán disponibles hasta 30 cupones de descuento para viajes nacionales e internacionales, que podrán consultarse en la página web y la aplicación de Despegar. Estos beneficios estarán sujetos a disponibilidad y se podrán utilizar hasta agotar existencias.
- Aprovechar la reserva automática en hoteles seleccionados. Una de las opciones anunciadas permitirá activar una reserva automática. Si el precio del alojamiento baja, la plataforma realizará la reserva sin necesidad de pagar en ese momento. El pago podrá efectuarse hasta unos días antes del ingreso al hotel y, si el viajero cambia de opinión, podrá cancelar sin costo ni penalidad.
- No esperar hasta el lunes siguiente. Algunas promociones estarán disponibles únicamente durante el viernes 27 de noviembre. Por eso, quienes encuentren una oferta que se ajuste a su presupuesto deberán revisar sus condiciones y disponibilidad durante la jornada, sin asumir que seguirá vigente después del Black Friday.