Los conductores en Colombia que incumplan con el pago de las cuotas alimentarias podrían enfrentar nuevas restricciones relacionadas con su licencia de conducción, de acuerdo con un proyecto de ley que avanzó en su trámite legislativo tras ser aprobado en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. La iniciativa busca establecer mecanismos adicionales para garantizar el cumplimiento de las obligaciones económicas que los padres tienen con sus hijos.
La propuesta, impulsada por el congresista Miguel Ángel Pinto, plantea que las personas inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam) puedan ser sancionadas con la suspensión de su licencia de conducción cuando mantengan deudas por cuotas alimentarias y no se pongan al día con sus obligaciones.
El proyecto contempla, además, restricciones para renovar este documento mientras persista el incumplimiento. De esta manera, quienes figuren en el registro de deudores tendrían que acreditar el pago de las obligaciones pendientes para adelantar determinados trámites ante las autoridades de tránsito.
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La iniciativa también propone que la condición de moroso por concepto de cuota alimentaria quede reflejada en los registros correspondientes, con el propósito de facilitar la identificación de quienes mantienen obligaciones vencidas y establecer medidas que incentiven el pago de los recursos destinados al sostenimiento de sus hijos.
De acuerdo con cifras expuestas por el ponente del proyecto, cerca de 1.000 hombres en Colombia cumplen actualmente medidas de prisión domiciliaria por incumplir con el pago de las cuotas alimentarias. Asimismo, alrededor de 50 personas se encuentran condenadas por este tipo de conducta.
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Estas cifras evidencian las consecuencias judiciales que puede generar el incumplimiento de las obligaciones alimentarias, un problema que afecta directamente a los menores de edad y a los hogares que dependen de estos recursos para cubrir gastos básicos como alimentación, educación, salud y vivienda.
Otras restricciones para los deudores alimentarios
La discusión legislativa también contempla otras medidas dirigidas a quienes acumulen deudas por este concepto. Entre las propuestas planteadas por congresistas se encuentra la posibilidad de impedir que los morosos celebren contratos con el Estado o accedan a cargos de elección popular.
Estas restricciones se aplicarían cuando el incumplimiento corresponda a un retraso igual o superior a tres cuotas alimentarias, según lo planteado en las iniciativas.
El propósito de estas medidas es ampliar los mecanismos de presión para que los responsables cumplan con sus obligaciones y evitar que las deudas alimentarias se prolonguen sin que existan consecuencias administrativas o legales.
La propuesta deberá continuar su trámite en el Congreso antes de convertirse en ley y establecer de manera definitiva las condiciones, los procedimientos y las sanciones que se aplicarían a los deudores alimentarios en Colombia.