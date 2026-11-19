Los Fondos de Pensiones Voluntarios (FPV) han adquirido mayor relevancia en las estrategias de planeación financiera en Colombia. Además de funcionar como un complemento para la pensión, estos instrumentos permiten construir patrimonio y acceder a beneficios tributarios. Su utilización facilita que personas y empresas organicen sus recursos de acuerdo con las disposiciones legales, con eficiencias fiscales que, en determinados escenarios corporativos, pueden superar los $278 millones.
Uno de los principales beneficios de estos fondos está relacionado con el tratamiento tributario de los recursos ahorrados. La normativa contempla exenciones cuando el capital se destina a la compra de vivienda, al pago de créditos hipotecarios o a contratos de leasing habitacional. También es posible mantener este beneficio cuando el dinero permanece invertido durante un periodo mínimo de 10 años consecutivos o se retira una vez cumplidos los requisitos legales para acceder a la pensión de vejez.
Sin embargo, esto no significa que los recursos deban permanecer inmovilizados durante esos plazos. Cuando se presenta una necesidad económica y el inversionista requiere retirar el dinero antes de cumplir las condiciones para conservar la exención, existen mecanismos de tributación que permiten aplicar un tratamiento proporcional a los rendimientos, lo que puede moderar el impacto fiscal de la operación.
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Según Lucas Solano, vicepresidente de Planeación Patrimonial de Credicorp Capital, los FPV responden a una estrategia financiera que trasciende el ahorro para la jubilación. Estos vehículos también permiten gestionar la liquidez, atender compromisos económicos y financiar metas personales, como la adquisición de vivienda, mediante el aprovechamiento de los incentivos tributarios vigentes.
En el ámbito empresarial, los fondos también pueden incorporarse a las estrategias de retención de talento. Mediante los Planes Institucionales, las compañías tienen la posibilidad de efectuar aportes no salariales a los fondos de sus colaboradores. Estos recursos pueden deducirse del impuesto de renta, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la legislación.
Para 2026, el límite anual es de 3.800 UVT por trabajador, equivalente a cerca de $199 millones. Si una empresa realiza aportes por ese monto para cuatro ejecutivos, la inversión ascendería aproximadamente a $796 millones. Con una tarifa del impuesto de renta del 35 %, el ahorro tributario potencial superaría los $278 millones.
Este cálculo está sujeto a las condiciones financieras y tributarias de cada organización y al cumplimiento de los requisitos legales. Por su parte, los trabajadores acumulan recursos que pueden destinar a sus objetivos patrimoniales, bajo las condiciones fiscales previstas para este tipo de ahorro.
De esta manera, los Fondos de Pensiones Voluntarios permiten integrar las estrategias de ahorro e inversión de los trabajadores con los objetivos empresariales, al tiempo que ofrecen alternativas para la administración del patrimonio y el aprovechamiento de los beneficios tributarios establecidos en Colombia.