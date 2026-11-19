Colfondos ha generado más de $43,8 billones en rendimientos acumulados para sus afiliados desde 2011, año en que se implementó el esquema de multifondos en el sistema pensional colombiano.
Al cumplir 35 años en el país, la administradora reportó que cuenta con más de 2,3 millones de afiliados y $76,2 billones en activos administrados.
De acuerdo con las cifras de la compañía, los rendimientos de las inversiones representaron el 84 % del crecimiento de los activos administrados en pensión obligatoria desde 2011, mientras que el 16 % restante correspondió a aportes netos.
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Ricardo Guerra, presidente de Colfondos, dijo que este tiempo en el país representa “la satisfacción de haber acompañado a millones de colombianos en la construcción de su ahorro para el futuro. Este aniversario también nos permite reafirmar nuestro compromiso con la confianza, la responsabilidad y la disciplina de inversión que han guiado nuestro trabajo durante más de tres décadas”.
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En materia de rentabilidad, Colfondos afirma que ha alcanzado posiciones de liderazgo en los portafolios de Mayor Riesgo y Conservador de Pensión Obligatoria.
En el segmento de cesantías, la administradora también reportó que su portafolio de largo plazo se ubicó entre los líderes de rentabilidad de la industria durante los últimos 15 años, entre el 22 de marzo de 2011 y el 31 de agosto de 2026.
La gestión de estos recursos también se ha destinado a inversiones en infraestructura. Colfondos ha comprometido más de $1,4 billones en cuatro fondos de deuda vinculados a proyectos viales de cuarta generación (4G) y otros $275.000 millones en fondos de infraestructura.
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Los retos del sistema pensional
En el contexto de la reforma pensional, Colfondos identificó desafíos relacionados con la cobertura, la suficiencia de las pensiones y el fortalecimiento del ahorro de largo plazo.
La administradora indicó que ha participado en los procesos de preparación para la implementación del nuevo modelo y que trabaja en los ajustes regulatorios y operativos necesarios para acompañar la transición.
También planteó que el aumento de la longevidad hace necesario promover el ahorro y la educación financiera para que las personas puedan prepararse para periodos de retiro más prolongados.
Desde 2019, la entidad hace parte del Grupo Habitat, uno de los administradores de fondos de pensiones más relevantes de América Latina. Con operaciones en Chile, Perú y Colombia, el grupo administra los ahorros previsionales de 5,7 millones de afiliados y gestiona activos por US$97.300 millones.
Grupo Habitat amplió su presencia en Colombia con la creación de Andina Vida Seguros en 2024. La compañía fue concebida para fortalecer la protección de los afiliados durante la etapa de pensión y complementar la cobertura frente a los riesgos de invalidez y sobrevivencia.
Hoy, Andina atiende a más de 5.000 pensionados mediante rentas vitalicias y protege a cerca de 630.000 afiliados de Colfondos, consolidando un ecosistema previsional que acompaña a las personas desde la construcción de su ahorro hasta el momento de su retiro.