El mercado cambiario colombiano inicia la sesión de este jueves con un impulso alcista. La divisa estadounidense abrió en $3.369,69, lo que representa un incremento de $13,69 frente al cierre de ayer ($3.356). Además, se ubica por encima de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) que rige para hoy en $3.326,96.
JP Tactical Trading resaltó que con los primeros movimientos se puede hablar de una continuidad en el impulso comprador tras la ruptura observada en la sesión del miércoles.
De hecho, señalaron que el precio arranca muy cerca de la parte alta del rango intradiario estimado por su modelo táctico ($3.301 – $3.373) y entra así en la zona de los máximos de septiembre, un nivel de resistencia que pondrá a prueba la fuerza de la demanda durante la jornada.
Ligero rebote en petróleo tras retrocesos
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Los precios internacionales de la energía registran moderados avances en las primeras operaciones del jueves, recuperando parcialmente terreno tras las caídas de la víspera (cuando el Brent cedió 1,3 % y el WTI cayó 3,2 %).
En las primeras horas de este jueves, la referencia Brent sube un 0,26 %, negociándose alrededor de los US$92,19 por barril, mientras que el WTI avanza cerca de 0,06 %, ubicándose hasta los US$83,31 por barril.
El impulso responde a las continuas tensiones geopolíticas sobre las rutas marítimas: Irán reportó incidentes con tres buques petroleros cerca del Estrecho de Ormuz, a lo que se suman las afectaciones operativas en la refinación rusa tras recientes ataques con drones ucranianos.
No obstante, las ganancias siguen limitadas por las perspectivas de un excedente global de oferta y por el informe de inventarios comerciales de crudo en Estados Unidos, que aumentaron en 3,4 millones de barriles hasta los 417,8 millones, superando las previsiones del mercado.
Analistas proyectan cierre de inflación en 6,7 % y pausa de tasas del BanRep
En el ámbito macroeconómico colombiano, el mercado digiere los resultados de la más reciente Encuesta Mensual de Expectativas del Banco de la República, que trazó la hoja de ruta de precios y política monetaria para el cierre de 2026 y el inicio de 2027.
La mediana de los analistas estima que la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) cerrará diciembre alrededor del 6,7 %, mejorando frente al 6,8 % proyectado en los sondeos de septiembre y octubre.
Los consultados anticipan que la Junta Directiva del Banco de la República mantendrá inalterada su tasa de intervención en el 12,25 % en la última sesión de 2026 (tal como ocurrió en octubre). Sin embargo, la mayoría prevé que el emisor retome los incrementos en enero de 2027 con un alza de hasta 50 puntos básicos (pb), repitiendo un ajuste similar en marzo, para alcanzar un techo máximo que no superaría el 13 %. Posteriormente, los recortes comenzarían en el segundo trimestre de 2027, llevando la tasa de cierre de ese año hacia el 11 %.
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