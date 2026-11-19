Los analistas económicos consultados por el Banco de la República en su Encuesta Mensual de Expectativas coinciden en que la inflación para diciembre de 2026 será menor a la proyectado uno o dos meses atrás.
De acuerdo con la mediana de sus respuestas, la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) cerraría el año alrededor del 6,7 %, a pesar de que en las versiones del sondeo de septiembre y octubre este cálculo rondaba el 6,8 %.
De hecho, esperan que a inicios de diciembre el DANE revele una inflación anual del 6,53 % solo para noviembre, producto de una variación mensual del 0,29 % que, de confirmarse, sería similar a la vista en octubre (0,20 %).
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En caso de que la proyección se cumpla, el indicador superaría nuevamente el registro del mes previo, pues en octubre fue del 6,30 % de acuerdo con las cifras oficiales.
Respecto a la medida básica, el cálculo sin alimentos ni regulados terminaría el año en el 5,93 % de acuerdo con la mediana de las proyecciones y solo en noviembre la variación mensual estaría alrededor del 0,23 %, dejando atrás el pico alcanzado en agosto.
Además, la proyección a mediano plazo da cuenta de una inflación superior al 5,2 % para diciembre de 2027 y de 3,35 % para dentro de 60 meses, es decir, en cinco años.
Tasa de interés se mantendrían inalteradas
La Encuesta Mensual de Expectativas del BanRep también confirma que los analistas anticipan que la Junta Directiva del emisor se incline por mantener inalteradas las tasas en el 12,25 % en la última sesión del año, tal como ocurrió en octubre.
Sin embargo, la mayoría se inclinan porque el primer mes de 2027 se retomen los aumentos en hasta 50 puntos básicos (pb) y porque se repita esta decisión en marzo, cuando tendría lugar la segunda junta del año.
Sus escenarios coinciden en que en el segundo trimestre del año comenzarían los recortes, con lo que la tasa de interés no debería superar el 13 % en su punto más alto. Además, de acuerdo con la mediana de proyecciones, terminaría el año en el 11 %.
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