El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Colombia finaliza la jornada del 18 de noviembre de 2026 en 2.347,37 puntos registrando una variación negativa de – 2,16 %. El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 13,51 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap mantiene un desplazamiento bajista. La primera zona de soporte estaría en los 2.320 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia quedaría configurado en los 2.500 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $228.772 millones, mostrando una variación positiva de 42,0 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $161.146 millones.
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Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Ecopetrol (Ecopetrol – 3,56 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $78.647 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a Grupo Cibest preferencial (PFCibest – 0,30 %) que negoció $52.907 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos a Grupo Cibest ordinaria (Cibest – 1,90 %) que transó un monto de $31.176 millones.
En una jornada negativa para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores retrocesos:
- En el primer lugar, las acciones de la constructora El Condor (Elcondor) que retroceden – 10,00 %.
- En la segunda casilla, ISA (ISA) que cae – 7,82 %.
- Finalmente, los títulos del ETF HCOLSEL (Hcolsel) que bajaron – 7,02 %.
Las acciones de Enka (Enka) suben 2,09 % y se establecen como el activo con mejor desempeño de la jornada.
El Mercado Global Colombiano registra que el ETF iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (IB01CO) sube 1,75 % y marcan un volumen de operaciones de $20.707 millones, siendo el activo más negociado de este mercado.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cementos Argos, CNEC, Conconcreto, Corficolombiana, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grupo Bolívar, Grupo argos, Grupo Sura, ISA, Mineros, Nubank, PF Aval, PF Cibest, PF Cementos Argos, PF Corficolombiana, PF Davivienda, PF Grupo Argos, PF Grupo Sura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap