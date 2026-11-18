Ban100 realizó una nueva emisión de titularización de créditos de libranza por $70.000 millones en la Bolsa de Colombia, como parte de un programa por $500.000 millones autorizado por la Superintendencia Financiera de Colombia y con calificación AAA de Fitch Ratings.
Con esta operación, el banco supera los $1,24 billones en 28 emisiones de titularización y de fondeo, realizadas tanto en el mercado público como con inversionistas privados, desde el inicio de su estrategia de profundización en el segmento de pensionados.
La titularización de créditos de libranza permite convertir esos activos en títulos negociables en el mercado de valores y obtener recursos para continuar colocando créditos. En esta operación, Ban100 actuó como originador, Titularice como estructurador y Alianza Valores como agente colocador.
Recibe nuestro boletín en tu correo
Los recursos de la emisión permitirán fortalecer la financiación dirigida a pensionados, particularmente de los estratos 1, 2 y 3, que enfrentan mayores barreras para acceder al crédito formal.
Relacionado: Entrevista | Ban100 apunta a desembolsar $1,2 billones en 2026 con foco en pensionados; hará nuevas titularizaciones
La entidad señaló que esta estrategia busca ampliar las oportunidades de financiación para las personas mayores. “Con esta emisión queremos seguir cerrando esa brecha”, afirmó Héctor Chaves, presidente de Ban100.
En el primer semestre de 2026, Ban100 superó los $3 billones en activos, frente a cerca de $2,8 billones al cierre de 2025, de acuerdo con la información entregada por el banco.
Ban100 lanza cuenta de ahorros digital con rentabilidad
Adicionalmente, en días pasados Ban100 anunció el lanzamiento de 100Pre, una cuenta de ahorros digital que ofrece una tasa de rentabilidad de 11 % efectivo anual, con intereses calculados diariamente y abonados cada mes sobre el saldo disponible.
El producto no tendrá cuota de manejo ni cobros por transferencias desde o hacia otros bancos. Además, no exigirá un plazo mínimo de permanencia y permitirá retirar los recursos sin penalidades asociadas al tiempo de ahorro.
La cuenta operará a través de los canales digitales de Ban100 y no tendrá una tarjeta débito vinculada. Su apertura se realizará desde la página web del banco, sin documentos en papel ni necesidad de acudir presencialmente.
—