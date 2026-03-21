Entrevista | Ban100 apunta a desembolsar $1,2 billones en 2026 con foco en pensionados; hará nuevas titularizaciones

Ban100 es una de las entidades bancarias en Colombia que desde hace varios años le apuesta a la Economía Plateada (Silver Economy), y que cobra relevancia en la medida que se observan cambios demográficos en Colombia. Además, su utilidad de enero tuvo un salto de 30 veces frente a la reportada en igual mes de 2025.
En entrevista con Valora Analitik, su presidente Héctor Cháves hizo un balance del año pasado para este banco, y reveló las estrategias para 2026, entre la que se cuentan nuevas operaciones de titularización y profundización en crédito a pensionados, entre otros objetivos.
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¿Cómo le fue a Ban100 en 2025 y cómo arrancó 2026?
2025 fue un año muy bueno. Logramos consolidar el crecimiento, mejorar la rentabilidad y fortalecer la posición financiera del banco. Desembolsamos más de un billón de pesos, una cifra relevante para una entidad de nuestro tamaño. Somos el onceavo banco en el mercado de libranzas y eso representó un crecimiento del 58 % frente a 2024.
Cerramos con activos por $2,8 billones y una cartera de libranza de $2,2 billones. Incluyendo titularizaciones, alcanzamos cerca de $2,7 billones. Además, mantenemos una cartera muy sana, con un indicador de cartera vencida de 1,8 %, uno de los más bajos del sistema.
En 2026 arrancamos con una utilidad de $1.884 millones solo en enero, lo que nos da un ROE cercano al 10,3 %, ya en doble dígito. Cada mes estamos alcanzando récords en colocaciones, con un buen dinamismo del crédito.
¿Cómo están viendo el comportamiento de las tasas de interés?
Hay un fenómeno de alza generalizada de tasas que se viene consolidando desde finales del año pasado, impulsado por las expectativas de inflación. Esto genera volatilidad y mayor competencia en el sistema financiero.
Hoy tenemos tasas de captación cercanas al 11,9 % a un año y 12,3 % a dos años, lo que resulta atractivo para los inversionistas, aunque también presiona al alza las tasas de crédito. En este entorno, las entidades debemos estar muy atentas a los movimientos del mercado y del Banco de la República.
¿Qué están ofreciendo en CDT?
Estamos ofreciendo CDT desde $250.000, con tasas competitivas y sin condiciones adicionales. Tenemos opciones digitales en las que cualquier persona puede vincularse y abrir el producto 100 % en línea, sin necesidad de ir a una oficina.
Son CDT desmaterializados, con seguro de Fogafín y custodiados por el depósito central de valores, lo que garantiza seguridad. En digital, tenemos tasas de hasta 12,2 % a 360 días.
¿Cuál es la dimensión del banco?
Somos un banco 100 % enfocado en la silver economy. El 100 % de nuestros créditos se dirige a personas mayores de 60 años, principalmente pensionados, y más del 80 % del portafolio está en este segmento.
Además, el 84 % de nuestros clientes está en estratos uno, dos y tres. Esto implica adaptar modelos comerciales, de atención y educación financiera, porque es una población que tradicionalmente ha tenido menor acceso al crédito.
Tenemos presencia en más de 1.007 municipios, lo que también refleja un enfoque importante en zonas rurales y poblaciones con menor acceso al sistema financiero.
¿El banco tiene participación en banca empresarial?
No. La participación en banca Pyme es marginal, cercana al 1,6 % del portafolio, producto de la adquisición de Procredit en 2019. Hoy el 100 % de los desembolsos está enfocado en adultos mayores.
¿Cuál es la estrategia para 2026?
El foco está en fortalecer el liderazgo en libranzas para pensionados. En 2025 desembolsamos un $1 billón y en 2026 buscamos llegar a $1,2 billones, con un crecimiento cercano al 20 %.
También estamos desarrollando un nuevo modelo de oficinas más cercano al cliente, con espacios diseñados para asesoría personalizada, entendiendo que es un segmento que requiere acompañamiento.
En paralelo, seguimos fortaleciendo los procesos digitales para llegar a más municipios y facilitar la operación comercial.
¿Cómo se están financiando para ese crecimiento?
Las titularizaciones han sido clave. Hemos realizado más de 10 procesos por más de $850.000 millones y hoy tenemos un saldo superior a $600.000 millones.
Para 2026 esperamos emisiones cercanas a $300.000 millones. Estas operaciones han sido calificadas AAA y cuentan con validaciones de impacto social, lo que implica compromisos concretos en inclusión financiera y atención a segmentos específicos.
¿Qué papel juega Bre-B en su estrategia digital?
Estamos impulsando nuestra cuenta de ahorros con integración a Bre-B, en una apuesta por desarrollar capacidades transaccionales. Es un producto que comenzamos a masificar este año, con enfoque digital y orientado a facilitar pagos y operaciones para nuestros clientes.
¿Cómo responde Ban100 a cuestionamientos sobre su modelo?
Ban100 es una entidad independiente, vigilada por la Superintendencia Financiera, con seguro de depósitos y un modelo probado.
Los resultados, la confianza de inversionistas en titularizaciones y CDT, y la evolución del banco respaldan la sostenibilidad del modelo.
La calificación fue ratificada en AA- para largo plazo y F1+ para corto plazo, y pasó de perspectiva estable a positiva. Esto refleja la solidez del modelo, la calidad del fondeo y la evolución financiera del banco.