Los mercados internacionales operan este jueves 19 de noviembre de 2026 con señales mixtas, en una jornada marcada por el optimismo alrededor del sector de inteligencia artificial (IA), las expectativas sobre el comportamiento de las grandes tecnológicas y la evolución de los riesgos geopolíticos que afectan el suministro mundial de petróleo.
Los inversionistas siguen de cerca la histórica salida a bolsa de Anthropic, desarrolladora del modelo de inteligencia artificial Claude, que alcanzó una valoración cercana a US$1,5 billones. El debut bursátil se convierte en una prueba importante para medir el apetito de los mercados por las compañías vinculadas con la IA, en medio de las preocupaciones sobre las valoraciones del sector y los elevados costos de infraestructura.
Recibe nuestro boletín en tu correo
Asia: bolsas cierran mixtas con fuertes pérdidas en Taiwán y Hong Kong
Los mercados asiáticos terminaron la jornada con comportamientos diferenciados. Japón y Corea del Sur registraron avances, mientras que Hong Kong, Taiwán y China continental mostraron retrocesos.
El índice Nikkei 225 de Japón avanzó 0,71 % y terminó en 59.444,21 puntos, impulsado principalmente por el comportamiento de algunas compañías tecnológicas y del sector minorista.
En Corea del Sur, el Kospi ganó 1,39 %, hasta los 5.137,89 puntos, mientras que el Kosdaq registró un incremento de 3,32 %, hasta las 684,81 unidades.
En contraste, el Hang Seng de Hong Kong retrocedió 1,95 %, hasta los 22.841,62 puntos, en una jornada de presión sobre las acciones de la región.
En China, el Shanghai Composite perdió 0,28 % y cerró en 3.577,62 puntos, mientras que el índice CSI 300 mostró una variación prácticamente estable, con un avance de 0,03 %.
La mayor caída de la jornada se presentó en Taiwán. El índice Taiex se desplomó 4,40 %, hasta los 38.426,89 puntos, en medio de la volatilidad que continúa afectando a las compañías de semiconductores y tecnología.
El comportamiento asiático refleja que el entusiasmo por la inteligencia artificial no se está trasladando de manera uniforme a todos los mercados, especialmente ante las dudas sobre las valoraciones de las empresas tecnológicas y las perspectivas de crecimiento.
Europa: acciones tecnológicas impulsan recuperación de las bolsas
Las principales bolsas europeas registran avances durante las primeras operaciones de este jueves, en una jornada en la que las compañías tecnológicas lideran la recuperación del mercado.
El índice paneuropeo Stoxx 600 subía 0,3 %, hasta los 645,85 puntos, hacia las 8:22 GMT, luego de acumular tres sesiones consecutivas de pérdidas.
El sector tecnológico se ubicaba entre los principales impulsores de la jornada. Las acciones de compañías como ASML, STMicroelectronics e Infineon registraban avances de entre 3 % y 5,5 %, favorecidas por el optimismo alrededor de la oferta pública inicial de Anthropic y las expectativas sobre el negocio de inteligencia artificial.
En el mercado alemán, también sobresalía el comportamiento de Commerzbank y UniCredit, cuyas acciones avanzaban 1,4 % y 1,8 %, respectivamente, después de que Alemania aprobara avances en los acuerdos relacionados con la propuesta de adquisición del banco alemán por parte de la entidad italiana.
El comportamiento europeo contrasta con las pérdidas registradas en la sesión anterior, cuando las bolsas alcanzaron niveles mínimos de varias semanas, especialmente por la presión sobre las compañías mineras.
Los inversionistas también siguen atentos a los movimientos de las tasas de interés, la evolución de las monedas y las señales económicas que puedan modificar las expectativas de política monetaria en la región.
Estados Unidos: futuros de Wall Street suben ante el debut de Anthropic
Los futuros de los principales índices bursátiles estadounidenses apuntan al alza antes de la apertura de Wall Street, con un protagonismo especial del sector tecnológico.
Los futuros del Nasdaq 100 registraban un avance cercano a 1,7 % en las cotizaciones reportadas durante la mañana europea, mientras que los contratos del S&P 500 también apuntaban a una apertura positiva, con una referencia de avance cercana a 0,9 %.
El comportamiento responde principalmente a las expectativas por el debut bursátil de Anthropic, que alcanzó una valoración aproximada de US$1,5 billones después de fijar el precio de sus acciones en US$83. La operación representa uno de los mayores estrenos bursátiles registrados y concentra la atención de los inversionistas sobre el futuro de las empresas de inteligencia artificial.
En la sesión anterior, el mercado estadounidense había mostrado un comportamiento dispar. El S&P 500 perdió 0,23 %, hasta los 7.323,63 puntos, mientras que el Nasdaq avanzó 0,42 %, hasta las 24.429,88 unidades. El Dow Jones, por su parte, retrocedió 1,11 %, hasta los 50.198,17 puntos.
Los mercados incorporan mayores expectativas de endurecimiento monetario después de las señales de preocupación por la inflación y las declaraciones de funcionarios de la Reserva Federal.
En este contexto, el desempeño de Anthropic será una referencia para evaluar si el apetito por las compañías de inteligencia artificial puede recuperar fuerza en Wall Street y extenderse hacia otros segmentos tecnológicos.
Petróleo: Brent supera los US$92 por tensiones geopolíticas
Los precios internacionales del petróleo registran avances este jueves, recuperándose parcialmente de las pérdidas de la sesión anterior, en medio de las preocupaciones sobre posibles interrupciones del suministro energético.
El barril de Brent, referencia internacional, subía 0,26 % y se negociaba alrededor de los US$92,19, mientras que el crudo WTI estadounidense avanzaba cerca de 0,06 %, hasta los US$83,31.
La recuperación se produce después de una jornada de retrocesos en la que el Brent perdió 1,3 % y el WTI cayó 3,2 %.
Entre los factores que están incidiendo en las cotizaciones se encuentran las tensiones en Medio Oriente y los riesgos sobre el transporte de hidrocarburos. Irán reportó incidentes con tres buques petroleros cerca del estrecho de Ormuz, mientras que los ataques y amenazas en la región mantienen la preocupación sobre la seguridad de las rutas marítimas.
También se mantienen los riesgos relacionados con la infraestructura petrolera rusa, luego de que ataques con drones ucranianos afectaran las operaciones de refinación.
Sin embargo, las perspectivas de un excedente de oferta mundial y el incremento de los inventarios estadounidenses continúan limitando las ganancias. Los inventarios comerciales de crudo de Estados Unidos aumentaron en 3,4 millones de barriles, hasta los 417,8 millones, por encima de las expectativas del mercado.
(The Wall Street Journal, El País, Cinco Días, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
—