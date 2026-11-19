La compañía de combustibles Terpel avanza hacia otros mercados para consolidar su posición en energías renovables. Esta vez desarrollará un proyecto en el Valle del Cauca (Palmira) de energía solar y almacenamiento a través de baterías, el cual pretende abastecer a la empresa de la industria química, Sucroal.
El proyecto valdrá $60.000 millones en obras civiles e infraestructura. Óscar Bravo, presidente de la organización, dijo que estos recursos se destinarán a los paneles solares y las baterías que almacenarán la energía. También confirmó que en el cronograma se tiene planeado terminarlo en diciembre de 2027 o enero de 2028.
El directivo afirmó que, hasta la fecha, este proyecto es el de mayor magnitud de los de su tipo. A la vez, consideró que este es un paso importante para el sector energético, con la finalidad de no solo hacer útiles los paneles solares cuando reciben luz en el día para generar energía, sino que esta también pueda guardarse para las horas donde no hay radiación, y por ende, tampoco hay generación de energía.
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De esta forma, el plan integrará una planta fotovoltaica de cerca de 13,6 megavatios pico y un sistema de almacenamiento de 18 megavatios-hora. El proyecto contará con más de 19.000 módulos solares y tendrá una generación estimada de 22 gigavatios-hora al año, equivalente al consumo eléctrico anual de más de 10.000 hogares.
A la vez, busca combinar la generación de energía renovable con su almacenamiento y gestión, de manera que la electricidad producida durante las horas de mayor radiación pueda atender directamente la demanda de Sucroal y los excedentes puedan almacenarse para que puedan ser utilizados posteriormente.
“Agradecemos a Sucroal por la confianza que deposita en nosotros. Esperamos con esto poner nuestro grano de arena para la transición energética, que es tan necesaria”, declaró el presidente de Terpel en medio de la presentación del proyecto en el Valle del Cauca.
Pese a que Terpel es la dueña de la iniciativa, la operación será llevada a cabo por su filial en energías renovables, Terpel Sunex. Mauricio Ocampo, gerente general de la compañía, añadió que este tipo de iniciativas se pueden replicar en la gran industria, es decir, compañías con operaciones de gran magnitud que tengan un consumo de energía considerable.
“Se trata de gestionar mejor la energía. Con este proyecto estamos llevando a escala industrial una solución que integra generación, almacenamiento y autoconsumo, y que abre nuevas posibilidades para que las empresas fortalezcan la resiliencia y eficiencia de sus operaciones”, afirmó Ocampo.
¿Qué es Sucroal?
Sucroal es una compañía de la industria química y biotecnológica del Valle del Cauca (Palmira) que cuenta con socios estratégicos como los ingenios azucareros. Su portafolio incluye productos para diferentes segmentos, entre ellos pinturas, tintas y adhesivos, además de vinagre para alimentos, salsas y conservantes.
La compañía también produce alcoholes para cosméticos, higiene y salud, ácidos cítricos, citratos, plastificantes y ácido acético para procesos industriales. Asimismo, cuenta con productos especializados para los sectores agropecuario y de nutrición animal. Entre sus clientes se encuentran compañías como Nestlé, Grupo Argos, Johnson & Johnson, Unilever, Colgate y PepsiCo.
Con el desarrollo de la granja solar, Sucroal busca sustituir cerca de 40 % de la energía eléctrica que actualmente compra de la red. Según lo previsto, esta iniciativa le permitiría generar ahorros de entre $3.000 millones y $4.000 millones anuales.
Además, el proyecto contribuiría a reducir más de 8.400 toneladas de dióxido de carbono al año y a fortalecer la diversificación de las fuentes de energía eléctrica utilizadas por la compañía.
¿Cómo funcionará la alianza entre Terpel y Sucroal?
La iniciativa se desarrollará bajo un modelo de contrato de compraventa de energía (PPA), mediante el cual Terpel realizará la inversión y suministrará la electricidad generada, por lo que Sucroal no tendrá que asumir la inversión inicial necesaria para desarrollar esta infraestructura.
A través de Terpel Sunex, la compañía aportará las capacidades técnicas, financieras y operativas para estructurar el proyecto, mientras que Sucroal incorporará a su operación la energía de acuerdo con sus necesidades de consumo.
Con este proyecto, la alianza entre Terpel y Sucroal busca avanzar en la incorporación de energías renovables a las operaciones industriales, mediante un modelo que combina inversión privada, infraestructura energética y almacenamiento.
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Para el presidente de Terpel, la empresa no solo se mueve hacia el mercado de combustibles y de tiendas de conveniencia, sino que la iniciativa con Sucroal apunta al objetivo de la compañía en 2035: tener un portafolio en combustibles, tiendas de conveniencia y energía renovable.
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