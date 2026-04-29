“La reforma pensional empeora la sostenibilidad del sistema”: presidente de Colfondos

Ricardo Danilo Guerra, presidente de Colfondos, analizó con preocupación el panorama actual del sistema pensional en Colombia y dijo que las recientes decisiones del Gobierno Nacional, materializadas a través de decretos y propuestas de reforma, parecen estar más orientadas a mitigar las presiones del déficit fiscal que a garantizar la estabilidad financiera de los trabajadores y pensionados.
En una entrevista con Valora Analitik, señaló que decisiones como forzar la repatriación de la inversión extranjera que hacen las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) sacrifica la diversificación y el bienestar de los ahorradores para atender las necesidades inmediatas del Gobierno en caja.
“El único objetivo del ahorro pensional debe ser maximizar el retorno y cuidar el capital del trabajador”, dijo al tiempo que advirtió sobre el riesgo de comprometer el futuro de las nuevas generaciones en favor de soluciones de corto plazo.
¿Cómo está operando Colfondos en medio de la incertidumbre generada por los constantes anuncios y decretos del Gobierno?
Operamos en un escenario de gran volatilidad donde hemos visto un deterioro de las reglas de juego que, lamentablemente, perjudican directamente a los afiliados, trabajadores y pensionados. Mi percepción es que la coyuntura del déficit fiscal se ha priorizado sobre el bienestar de quienes ahorran para su vejez, lo cual consideramos gravísimo. Ante esto, en Colfondos hemos tomado todas las medidas posibles, incluyendo acciones legales y gremiales, para defender el ahorro de nuestros clientes y resguardar nuestro deber fiduciario. Para nosotros, lo fundamental es que los pensionados tengan tranquilidad y que el ahorro siga siendo el motor de crecimiento del país.
Más allá de la coyuntura, ¿cuáles son los problemas estructurales que hoy enfrenta el sistema?
El sistema actual arrastra problemas de sostenibilidad que se ven agravados por la realidad demográfica; pronto pasaremos de tener siete trabajadores por cada pensionado a solo dos, lo que hace que el sistema de reparto sea inviable a largo plazo. Hoy, el sistema ya es deficitario y el Gobierno debe usar impuestos para cubrir un hueco en Colpensiones que ronda los $30 billones. Además, es un modelo injusto porque otorga subvenciones estatales mucho mayores a las personas de altos ingresos que a quienes ganan un salario mínimo. Un sistema sano debe basarse en el ahorro, generar certeza jurídica y contar con un pilar solidario enfocado exclusivamente en quienes realmente lo necesitan.
¿Considera que la reforma pensional resuelve estas necesidades estructurales?
No, en absoluto. La reforma no resuelve el problema porque lo que hace es ampliar el rol del Estado y el modelo de retiro, haciendo que el ahorro y el reparto compitan en lugar de complementarse de forma eficiente. Si la reforma se implementara tal como está planteada, el 80 % de los trabajadores colombianos quedarían bajo el formato de retiro, lo que empeora la sostenibilidad del sistema en lugar de asegurar el futuro de los ahorradores.
Entre las medidas recientes, ¿cuál es la que más les preocupa?
La acumulación de decisiones es preocupante, pero la más evidente es el decreto que obliga a la repatriación de inversión extranjera, reduciendo el límite al 30 % en cinco años. Esta es una medida arbitraria impulsada por razones fiscales que reduce la capacidad de diversificación y la rentabilidad, al tiempo que aumenta el riesgo para el ahorrador. No tiene sentido financiero concentrar el 70 % de las inversiones en Colombia, que representa menos del 1 % de la economía mundial. El único objetivo del ahorro pensional debe ser maximizar el retorno y cuidar el capital del trabajador, no financiar las necesidades fiscales del Gobierno.
El Gobierno argumenta que ese dinero debería invertirse en proyectos locales. ¿Hay suficientes oportunidades en Colombia?
El problema no ha sido la falta de voluntad de inversión por nuestra parte, sino la falta de proyectos viables. Los fondos de pensiones ya somos los principales tenedores de TES y participamos en casi todos los grandes proyectos de infraestructura del país. Sin embargo, no podemos invertir en malos proyectos; nuestros equipos deben identificar oportunidades que generen un valor real para el ahorro de los trabajadores. Si hay buenos proyectos, seguiremos invirtiendo, pero no bajo imposiciones que pongan en riesgo el capital.
¿Cómo afecta el decreto que cambia el mecanismo de deslizamiento a quien busca pensionarse?
Es un tema crítico. El mecanismo de deslizamiento ayudaba a mitigar el costo de las rentas vitalicias cuando el salario mínimo subía por encima de la inflación. Al reducirse este beneficio y coincidir con aumentos del salario mínimo muy elevados, el costo para adquirir una pensión se disparó: antes se necesitaban $350 millones para una renta vitalicia de un salario mínimo y ahora se requieren $550 millones. Esto significa que mucha gente que podía pensionarse en diciembre ya no pudo hacerlo en enero porque ahora necesita ahorrar mucho más capital. Es un efecto indeseable que también ha encarecido el seguro previsional que protege a 19 millones de afiliados contra invalidez y muerte.
Ante la virtual desaparición de la oferta de rentas vitalicias en el mercado colombiano, ¿cómo garantizan que sus afiliados puedan acceder a una pensión de por vida?
La situación del mercado es crítica; hemos visto cómo la emisión de rentas vitalicias se redujo en un alarmante 90 % de un año a otro debido a factores técnicos y políticos. Ante este vacío de oferta, en 2024 tomamos la decisión estratégica de crear nuestra propia aseguradora, Andina Seguro, para garantizar que nuestros pensionados tuvieran una opción real de cobertura de por vida. Nuestra gestión con esta nueva compañía ha sido contundente: en 2025 ya nos posicionamos como la tercera aseguradora con mayor volumen de emisiones de rentas vitalicias en el país. Además de administrar nuestro seguro previsional —que protege a los afiliados contra invalidez y muerte—, hoy ya brindamos tranquilidad y una renta estable a más de 3.000 personas.
A pesar de este entorno, Colfondos destaca en rentabilidad. ¿Cómo logran mantenerse competitivos frente a los grandes grupos financieros?
Somos los líderes indiscutibles en rentabilidad desde el inicio de los multifondos y en el portafolio de cesantías a largo plazo. Esto se debe a un equipo de inversiones altamente profesional y al respaldo internacional de Habitat y Prudential, que administran más de US$80 billones. Nuestro foco es poner al cliente en el centro, invirtiendo en tecnología e inteligencia artificial para ofrecer un servicio más intuitivo. Estamos convencidos de que el ahorro, tanto obligatorio como voluntario, es la llave del futuro para Colombia.
¿Por qué han decidido enfocarse tanto en el segmento joven?
Porque los jóvenes son los grandes olvidados y los más afectados si no hacemos los cambios correctos. Ellos son quienes sufrirán el impacto si hipotecamos el futuro para pagar el presente. Nuestra misión es volverlos protagonistas y que no vean la pensión como algo lejano, sino como una herramienta de ahorro para sus objetivos de vida, como educación o vivienda. Queremos ayudarlos a evitar la trampa del consumo y el endeudamiento, posicionando el ahorro y la inversión como la verdadera solución para su bienestar futuro.
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