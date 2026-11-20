La cotización del dólar en Colombia cerró la semana con una fuerte ola de depreciación, quebrando con contundencia la barrera de los $3.500, un valor que no se registraba desde mediados de junio de este año.
Al término de las operaciones de este viernes, la tasa de cambio finalizó exactamente en su máximo del día en $3.508, lo que significó un salto de +$80,70 frente al cierre del jueves ($3.427,30) y un avance acumulado semanal de +$192,44 respecto al cierre del viernes anterior ($3.315,56).
En la rueda bursátil, la divisa abrió ligeramente a la baja en $3.425 y tocó un mínimo intradiario de $3.407. Sin embargo, la constante demanda de coberturas llevó al billete verde a escalar sin pausas hasta cerrar en el techo de la jornada.
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De acuerdo con JP Tactical, el monto negociado ascendió a US$1.549,9 millones en 1.432 operaciones, confirmando una demanda sostenida que deja el movimiento en zona de sobrecompra y ubica el primer nivel de soporte técnico en los $3.451.
Por su parte, Acciones & Valores señaló que pese a las ventas del Ministerio de Hacienda cercanas a los US$600 millones en el mercado Next Day de ayer, la elevada aversión global al riesgo y el limitado respaldo del petróleo mantuvieron la presión alcista sobre el par local.
Por otra parte, en los mercados financieros internacionales, la moneda estadounidense registró una toma de beneficios marginal al cierre de la semana, manteniéndose en niveles de alta fortaleza. El índice DXY Retrocedió un 0,11 % situándose en 103,76 puntos, sostenido cerca de máximos de 19 meses.
Petróleo retrocede bajo US$92 y acumula su tercera caída semanal
En los mercados internacionales de commodities, los precios del crudo apuntaron a su tercera semana consecutiva de pérdidas ante mayores señales de sobreoferta mundial.
El petróleo Brent cedió un 0,34 % hasta los US$91,70 por barril (descendiendo por debajo del soporte de los US$92) y el WTI perdió un 0,59 %, ubicándose en US$82,53 por barril.
El retroceso de los energéticos respondió a un flujo récord de exportaciones a través del estrecho de Ormuz, un reciente acuerdo entre EE. UU., China y Rusia para impulsar la producción de refinados y las proyecciones de un superávit global de 2 millones de barriles diarios.
Estos factores eclipsaron el riesgo geopolítico en Oriente Medio luego de que Donald Trump afirmara no tener prisa en decidir nuevas ofensivas contra Irán.
OCDE recorta proyección de crecimiento de Colombia
En la agenda macroeconómica nacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentó su informe “Economic Survey Colombia 2026”, advirtiendo sobre una moderación en el ritmo de expansión de la actividad productiva.
El secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, señaló que el crecimiento de la economía colombiana pasaría del 2,6 % en 2026 al 2,1 % en 2027.
El organismo atribuyó esta desaceleración al impacto de las estrictas condiciones financieras sobre la demanda interna y a las presiones climáticas derivadas del fenómeno de El Niño sobre los sectores de alimentos y energía, respaldando su diagnóstico en la debilidad reflejada por el PIB del tercer trimestre revelado recientemente por el DANE.
Finalmente, la deuda pública colombiana cerró mercados con una desvalorización del 0,28 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P. Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
- Los TES de 2028 terminaron en 12,329 % desde los 12,261 % de la sesión previa.
- Los TES de 2033 concluyeron en 12,964 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 12,850 %.
- Los TES de 2036 registraron una tasa final de 12,886 %, frente al 12,839 % registrado anteriormente.
- Los TES de 2050 finalizaron en 13,100 %; la jornada anterior se ubicaron en 13,030 %.
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