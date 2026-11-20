La economía colombiana enfrentará un periodo prolongado de enfriamiento y severas restricciones financieras durante 2026 y 2027.
Según el más reciente Estudio Económico de la OCDE: Colombia 2026, presentado por el organismo este viernes en Bogotá, el Producto Interno Bruto (PIB) real del país registrará un crecimiento moderado del 2,6 % en 2026 y profundizará su desaceleración hasta el 2,1 % en 2027.
Este escenario estará acompañado por una inflación resistente que no cederá hacia la meta del banco central, un endurecimiento monetario que llevará las tasas de interés al 12,50 % antes de rebotar en el segundo semestre de 2027, una moderación del consumo privado, una severa rigidez fiscal con déficits anclados en el 7,2 % del PIB y una trayectoria ascendente de la deuda pública.
Recibe nuestro boletín en tu correo
El diagnóstico de la OCDE enfatiza que la combinación desequilibrada de políticas macroeconómicas, caracterizada por un gasto público expansivo acumulado y una política monetaria restrictiva, ha elevado las primas de riesgo soberano y restringido la inversión privada.
A pesar de una leve recuperación impulsada en parte por las obras de reconstrucción tras el terremoto de agosto de 2026, la inversión continúa en niveles históricamente bajos, mientras que los efectos climáticos del fenómeno de El Niño sobre la producción agrícola e hidroeléctrica añaden presiones adicionales a la baja.
El secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, quien sostuvo reuniones de alto nivel con el equipo económico del país, ofreció un diagnóstico sobre la coyuntura colombiana durante la presentación del informe.
El vocero advirtió que, si bien la economía se encuentra cuantitativamente por encima de sus niveles prepandemia, los problemas de fondo siguen vigentes.
«Hoy Colombia se encuentra en una situación difícil. La economía está por encima de los niveles de pandemia, pero el crecimiento, sobre todo el de la productividad, sigue siendo demasiado bajo y eso frena el aumento de los ingresos y la mejora del nivel de vida», dijo.
Desaceleración del PIB, inflación persistente y tasas altas
Las proyecciones elaboradas por el equipo técnico de la OCDE confirman que la demanda interna agregada continuará ajustándose de forma gradual ante las condiciones financieras restrictivas.
Tras registrar una expansión del 2,6 % en 2025 y mantener esa misma tasa del 2,6 % proyectada para 2026, el crecimiento del PIB real perderá impulso hasta ubicarse en un 2,1 % en 2027, reflejando el peso de los elevados costos de financiamiento y la consolidación fiscal en marcha.
Por su parte, la inflación general proyectada se mantendrá por encima del rango meta del 3 % fijado por el Banco de la República durante todo el horizonte de pronóstico. De acuerdo con el documento de la OCDE, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) promediará un 6 % en 2026 y un 5,9 % en 2027.
De acuerdo con el organismo, esta persistencia de los precios, sostenida por indexaciones asociadas al salario mínimo, altos costos de servicios y presiones de oferta en alimentos y energía, ha forzado al emisor a reanudar el endurecimiento monetario.
La OCDE proyecta que la tasa de política monetaria alcanzará el 12,50 % hacia finales de 2026, manteniéndose en terreno marcadamente restrictivo antes de iniciar un descenso o rebote gradual durante el segundo semestre de 2027, una vez que se consolide una trayectoria convergente de las expectativas inflacionarias.
Dinámica del consumo e intento de recuperación de la inversión
El informe de la OCDE también anticipa que el consumo privado colombiano registrará una moderación paulatina, pasando del 3,5 % alcanzado en 2025 al 2,7 % en 2026, y desacelerándose aún más hasta el 1,7 % en 2027.
Por su parte, tras un fuerte incremento proyectado del 10,3 % en 2026 (frente al 8,4 % de 2025), el gasto del gobierno se controlará y ralentizará de forma notable hacia un 3,4 % en 2027 como parte del esfuerzo de ajuste presupuestal.
Finalmente, luego de contracciones severas en años anteriores, la inversión intentaría mostrar un repunte técnico al proyectar una variación del 5,4 % en 2026 y del 4,5 % en 2027.
No obstante, este repunte parte de una base reducida (la tasa de inversión se ubicó en torno al 16 % del PIB) y estará impulsado temporalmente por los trabajos de infraestructura y reconstrucción derivados del sismo de agosto de 2026.
Además, a medida que la actividad económica general pierda dinamismo y los elevados costos laborales pesen sobre la contratación formal, las condiciones del mercado de trabajo sufrirán un deterioro gradual.
La tasa de desempleo proyectada para la fuerza laboral pasará del 8,5 % estimado para 2026 a un 8,8 % en 2027. La alta informalidad, que afecta a más del 56% de los ocupados, continúa limitando la base de cotizantes y la productividad laboral.
Déficit fiscal congelado y avance de la deuda pública
En el frente fiscal, el informe del organismo multilateral dibuja un panorama de crecientes vulnerabilidades estructurales, dado que la posición de las finanzas del Gobierno Nacional muestra un deterioro estructural que exigirá esfuerzos sostenidos de consolidación.
La OCDE prevé que el balance del Gobierno Nacional Central registre un déficit del -7,2 % del PIB en 2026 y se mantenga exactamente en el -7,2 % del PIB en 2027. Por su parte, el déficit primario (excluyendo el pago de intereses) se proyecta en el -3,5 % del PIB en 2026 y se reducirá ligeramente al -2,6 % del PIB en 2027.
Los pasivos financieros brutos del Gobierno Nacional Central mantendrán un rumbo ascendente, aumentando del 64,4 % del PIB registrado en 2025 al 65,8 % del PIB en 2026, y alcanzando un 67,6 % del PIB en 2027. Este nivel supera holgadamente el ancla de mediano plazo del 55 % fijada por la regla fiscal.
El alto funcionario de la OCDE hizo especial hincapié en la necesidad de corregir el rumbo fiscal del país, señalando que el gasto estatal no se replegó tras la emergencia sanitaria global.
«El desafío inmediato es controlar el gasto público. A diferencia de muchos otros países, el gasto de emergencia de la pandemia nunca volvió a niveles más normales. El gasto primario pasó del 16 % del PIB antes de la pandemia a casi el 20 %», indicó.
Respecto a las iniciativas legislativas impulsadas por las autoridades, Cormann calificó el proyecto de Ley de Rescate Económico tramitado ante el Congreso como «un paso importante en la dirección correcta», aunque lanzó una invitación directa a la ambición de las reformas: «Los invito a ser aún más ambiciosos. Colombia necesita un plan de esperanza y confianza en el futuro para atraer inversión privada y volver a una trayectoria fiscal sostenible», concluyó.
La postura del Gobierno: acusaciones de herencia fiscal y compromiso con la inversión
La reacción del gobierno colombiano ante el informe de la OCDE combinó duros cuestionamientos a la gestión económica de la administración anterior con el compromiso de implementar un ajuste presupuestal respaldado en la reactivación del sector privado.
El vicepresidente, José Manuel Restrepo, manifestó que la evaluación entregada por la OCDE constituye una radiografía imparcial y rigurosa del estado de las finanzas públicas heredadas, asegurando que la prioridad oficial es restablecer el orden macroeconómico sin sofocar el aparato productivo.
«Este gobierno recibió un presupuesto totalmente desfinanciado, recibió un presupuesto mentiroso, recibió un presupuesto que ni siquiera incluía la totalidad de los costos ni de pensiones, ni de educación superior, ni siquiera los intereses de pago de la deuda pública», indicó.
Luego enfatizó que el modelo de desarrollo debe reorientarse radicalmente hacia el capital privado: «Ningún país en el mundo crece a punta de gasto público. Eso simplemente no es sostenible. En los últimos tres años Colombia creció solamente al 1,6 %. Ni siquiera lo calificaría de mediocre. Malo. Nuestra consigna es ordenar la casa y volver a crecer con inversión privada».
Por su parte, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez, se refirió al peso de la deuda y al desequilibrio entre las exigencias ciudadanas de beneficios estatales y la contribución tributaria.
«Una economía impulsada por el gasto público desemboca inevitablemente en un escenario insostenible. Le ha correspondido a este gobierno recibir un triste legado que exigirá varios años de sacrificios y restricciones para poder corregir los desvíos», aseguró.
Gómez Martínez sintetizó las distorsiones de la cultura fiscal del país mediante una severa frase conceptual: «Somos libertarios cuando se trata de pagar impuestos, pero socialistas para recibir subsidios. La deuda pública es en la actualidad el mayor desafío de Colombia y de la economía mundial».
El jefe de las finanzas públicas concluyó que el plan de rescate económico busca restablecer la confianza de los mercados internacionales, recortar gastos inflexibles y sentar las bases para que el crecimiento del PIB vuelva a sustentarse en bases macroeconómicas sólidas y sostenibles.
—