La cotización del dólar en Colombia arrancó la semana sosteniendo su tendencia alcista y consolidándose por segunda sesión consecutiva por encima de la barrera psicológica de los $3.500.
Al término de las operaciones de este lunes, la tasa de cambio cerró en $3.527, registrando un avance de $19 (+0,54 %) frente al último registro del pasado viernes ($3.508).
La divisa abrió ligeramente a la baja en $3.501 y marcó un piso intradiario de $3.473. Sin embargo, el fortalecimiento global del billete verde y la caída en las cotizaciones energéticas impulsaron nuevamente la demanda, llevando al par hasta un máximo de $3.538,10 antes de moderarse levemente al cierre.
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De acuerdo con JP Tactical, fue una jornada con flujos equilibrados y un sólido monto negociado de US$1.298,9 millones en 1.295 operaciones, ubicando el precio en la parte alta de su modelo táctico ($3.431–$3.527) y manteniendo la zona de $3.454,00 como primera referencia de soporte técnico.
Por su parte, Acciones & Valores destacó que tras haber sido la moneda emergente de peor desempeño el viernes, el peso colombiano sigue vulnerable a la incertidumbre fiscal en torno al alcance y aprobación de la reforma tributaria y a las necesidades de financiamiento del Ejecutivo.
En los mercados financieros internacionales, la moneda estadounidense extendió con firmeza su senda alcista frente a la cesta de divisas globales, pues el índice DXY se disparó un 0,63 % hasta alcanzar los 104,46 puntos, profundizando el entorno de restricción financiera para los activos emergentes.
La fortaleza del dólar global coincidió con una elevada sensibilidad de los inversionistas locales e internacionales frente a la capacidad de recaudo fiscal de Colombia para 2027.
Petróleo cae casi un 3 % y el Brent perfora los US$88 al iniciar su cuarta semana a la baja
En los mercados globales de materias primas, los precios del crudo profundizaron su racha correctiva lastrados por las sólidas perspectivas de sobreoferta mundial.
La referencia Brent se desplomó un 2,83 % hasta los US$87,40 por barril mientras el WTI perdió un 2,93 %, ubicándose en US$80,97 por barril.
El retroceso energético marcó el inicio de la cuarta semana consecutiva a la baja para los hidrocarburos, presionados por el flujo sostenido de exportaciones en el golfo Pérsico y las proyecciones de la Agencia Internacional de Energía (AIE) sobre un superávit global de 2 millones de barriles diarios para el presente trimestre, restando soporte externo al peso colombiano.
Gobierno inicia ronda política por la reforma tributaria
El Gobierno desplegó una agenda de concertación previa al inicio formal de los debates legislativos de la ley de rescate económico o reforma tributaria.
Este lunes 23 de noviembre a las 2:00 p. m. se instala en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional en Bogotá el primer espacio de participación ciudadana, al que seguirán sesiones regionales en Cali (jueves 26 de noviembre) y Barranquilla (viernes 27 de noviembre).
En horas de la mañana, los ministros Miguel Gómez (Hacienda), Alejandro Ordóñez (Interior) e Iván Cancino (Justicia), junto al vicepresidente, José Manuel Restrepo, el director del DNP, Julián Buitrago, y el jefe de Despacho, Nicolás Gómez, se reunieron con las bancadas de Cambio Radical y el Partido Conservador.
Así mismo, los coordinadores ponentes y ponentes sesionarán mañana martes 24 y el miércoles 25 de noviembre en el Ministerio de Hacienda para definir el articulado antes de su discusión en las comisiones económicas conjuntas.
Finalmente, la deuda pública colombiana cerró mercados con una desvalorización del 0,03 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P. Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
- Los TES de 2028 terminaron en 12,300 % desde los 12,329 % de la sesión previa.
- Los TES de 2033 concluyeron en 13,040 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 12,964 %.
- Los TES de 2036 registraron una tasa final de 12,920 %, frente al 12,886 % registrado anteriormente.
- Los TES de 2050 finalizaron en 13,139 %; la jornada anterior se ubicaron en 13,100 %.
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