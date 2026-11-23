Este lunes 23 de noviembre tendrá lugar en Bogotá el primer espacio de participación ciudadana para escuchar propuestas y observaciones sobre el proyecto de ley de rescate económico o reforma tributaria, un paso previo al debate en las comisiones económicas conjuntas del Congreso de la República y en las plenarias de Cámara y Senado.
Horas antes, en el Ministerio de Hacienda se reunieron el titular de esta cartera, Miguel Gómez, junto con el vicepresidente, José Manuel Restrepo, el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, el ministro de Justicia, Iván Cancino, el director del DNP, Julián Buitrago, y el jefe de Despacho de la Presidencia, Nicolás Gómez, con las bancadas de los partidos Cambio Radical y Conservador.
Según la agenda trazada, esta semana, el Ejecutivo adelantará una serie de reuniones con las bancadas de los partidos políticos. Además, los coordinadores ponentes y ponentes de la iniciativa se encontrarán mañana martes 24 de noviembre a las 10:00 a. m. en el Ministerio de Hacienda y una vez más el miércoles 25 de noviembre a las 8:00 a. m. en la misma sede ministerial.
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Respecto a la primera audiencia pública, esta se realizará hoy a partir de las 2:00 p. m. en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional. A este foro inicial en la capital le seguirán dos jornadas regionales de audiencia pública: el jueves 26 de noviembre en Cali, a las 9:00 a. m. y el viernes 27 de noviembre en Barranquilla, también a las 9:00 a. m.
Estos encuentros forman parte del proceso de estudio del proyecto en las comisiones terceras y cuartas de Senado y Cámara, y permitirán que las observaciones de distintos sectores contribuyan al análisis de las medidas fiscales, tributarias y de reducción del gasto público.
El Ministerio de Hacienda señaló que el Gobierno busca socializar las medidas para estabilizar las finanzas públicas, reducir el gasto y generar crecimiento económico.
Los espacios de diálogo ciudadano con sectores productivos y gremios se desarrollarán mientras avanza de forma paralela la construcción de la ponencia para primer debate en las comisiones económicas conjuntas, proyectado para la primera semana de diciembre.
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