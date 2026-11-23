Comprar vivienda es una de las metas financieras más importantes para muchos colombianos, pero reunir el dinero de la cuota inicial o cumplir con las obligaciones de un crédito hipotecario puede tomar varios años. Por eso, además de buscar opciones de financiación, algunas personas exploran alternativas para organizar sus ahorros, construir patrimonio y aprovechar los beneficios tributarios que permite la legislación.
Una de esas herramientas son los fondos de pensiones voluntarias (FPV), productos de ahorro e inversión que no están limitados exclusivamente a preparar la jubilación. Bajo determinadas condiciones, también permiten destinar los recursos a la compra de vivienda, el pago de un crédito hipotecario o un contrato de leasing habitacional, sin perder los beneficios fiscales previstos por la ley.
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La alternativa fue destacada en un informe de Credicorp Capital, que explicó cómo estos fondos pueden utilizarse dentro de una estrategia de planeación patrimonial. Lucas Solano, vicepresidente de planeación patrimonial de la compañía, señaló que estos instrumentos permiten organizar el capital para cumplir objetivos personales y optimizar la carga tributaria.
¿Cómo funcionan los fondos de pensiones voluntarias para comprar vivienda?
Los fondos de pensiones voluntarias permiten que una persona realice aportes de ahorro e inversión y acumule recursos para utilizarlos posteriormente. Una de sus características más relevantes es que la legislación contempla beneficios tributarios cuando el dinero se destina a determinados propósitos.
De acuerdo con el informe Credicorp Capital, los recursos pueden conservar el tratamiento de renta exenta cuando se utilizan para comprar vivienda, pagar un crédito hipotecario o atender obligaciones de leasing habitacional. También pueden mantener ese beneficio cuando permanecen invertidos durante al menos 10 años ininterrumpidos o cuando se retiran después de cumplir los requisitos legales de vejez.
Esto significa que una persona que esté ahorrando para adquirir un inmueble puede utilizar un fondo de pensiones voluntarias como una herramienta para reunir parte del capital que necesitará. La ventaja no consiste solamente en acumular dinero, sino en acceder a un tratamiento tributario favorable si cumple las condiciones establecidas.
Por ejemplo, alguien que esté organizando sus finanzas para comprar un apartamento podría realizar aportes periódicos al fondo y mantenerlos invertidos mientras reúne los recursos. Cuando llegue el momento de adquirir el inmueble, podría destinarlos a esa operación bajo las condiciones previstas por la normativa. El beneficio tributario dependerá del cumplimiento de los requisitos legales y no significa que cualquier retiro esté libre de impuestos.
¿Qué pasa si necesita retirar el dinero antes de cumplir los plazos del fondo de pensiones voluntario?
Una de las inquietudes de quienes ahorran a largo plazo es qué ocurre si aparece una emergencia o cambia su situación económica y necesitan disponer de los recursos antes de cumplir las condiciones para conservar la exención.
Credicorp Capital señala que el marco regulatorio contempla esa posibilidad. Si el retiro anticipado no cumple con los requisitos de compra de vivienda, permanencia de 10 años o cumplimiento de las condiciones de vejez, el ahorro no pierde necesariamente toda su eficiencia tributaria: puede aplicarse un cálculo proporcional al momento de tributar sobre los rendimientos.
“Esta protección a la liquidez demuestra que ya no hablamos de un simple ahorro pensional, sino de una planeación patrimonial estructural. El inversionista actual busca optimizar su carga tributaria ante imprevistos, mover su capital sin costos de transacción y materializar metas como la compra de vivienda amparado en las exenciones de ley”, explicó Lucas Solano.
En términos sencillos, esto quiere decir que retirar el dinero antes de tiempo puede tener consecuencias tributarias, pero el tratamiento no necesariamente es igual al de una pérdida total del beneficio. El resultado dependerá de las condiciones del retiro y de las reglas aplicables a los rendimientos.
Por eso, antes de realizar aportes, es importante revisar las condiciones del fondo, los costos asociados, las alternativas de inversión y los requisitos que deben cumplirse para retirar los recursos. También conviene tener presente que estos productos están expuestos a los resultados de las inversiones y que no garantizan una rentabilidad determinada.
Empresas también pueden aprovechar los fondos de pensiones voluntarias
Los beneficios de estos instrumentos no se limitan a las personas que buscan ahorrar para comprar vivienda. Credicorp Capital también destacó su utilización en el ámbito empresarial mediante los llamados planes institucionales, que permiten a las compañías realizar aportes a favor de sus trabajadores.
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Según la información de la firma, estos aportes tienen carácter no salarial y pueden ser deducibles de renta bajo las condiciones previstas por la ley. El límite anual señalado es de 3.800 UVT por colaborador, equivalente a cerca de $199 millones en 2026.
La compañía presentó un ejemplo para dimensionar el efecto que podría tener este mecanismo. Para el sector corporativo, los Planes Institucionales permiten fidelizar talento mediante aportes no salariales 100 % deducibles de renta. La ley autoriza un tope anual de 3.800 UVT (unos $199 millones en 2026) por colaborador.
Como caso ilustrativo, si una empresa aplica este máximo a cuatro ejecutivos ($796 millones), generaría una eficiencia fiscal superior a los $278 millones frente a una tarifa de renta del 35 %, aunque el impacto exacto dependerá de cada organización. Simultáneamente, el colaborador edifica un capital exento de impuestos inmediatos hasta cumplir las condiciones pactadas.
“El Plan Institucional permite alinear objetivos. La empresa promueve la retención de talento integrando una deducción permitida por la ley, mientras que el colaborador edifica un capital con beneficios tributarios proyectados al cumplimiento de sus metas”, añadió Solano.
¿Qué debe revisar antes de abrir un fondo de pensiones voluntario?
Para una persona interesada en utilizar un fondo de pensiones voluntarias como herramienta de ahorro para vivienda, la decisión debe partir de una evaluación de sus ingresos, sus gastos y el tiempo que necesita para alcanzar su objetivo.
También es importante comparar las alternativas disponibles, conocer las condiciones de retiro y verificar qué tratamiento tributario aplica a los aportes y rendimientos. La exención no es automática por el simple hecho de depositar dinero en un fondo: depende del destino de los recursos y del cumplimiento de las condiciones legales.
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Así, los fondos de pensiones voluntarias pueden convertirse en una alternativa para quienes buscan organizar sus finanzas y construir patrimonio a largo plazo. Su utilidad dependerá de que el ahorro esté alineado con una meta concreta y de que el inversionista conozca tanto los beneficios como las condiciones para conservarlos.