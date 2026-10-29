Serfinanza regresó al mercado de capitales con colocación de bonos para mejorar su estructura de financiación

El Banco Serfinanza, parte del Grupo Olímpica, volvió a buscar recursos a través de la Bolsa de Colombia, con una nueva colocación de bonos luego de cinco años sin acudir al mercado de capitales.
En el marco de la conmemoración de sus 50 años de existencia, colocó bonos ordinarios por $150.000 millones. Esta fue la tercera emisión se realizó bajo su programa de emisión y colocación, con un cupo de hasta por $1,5 billones.
De acuerdo con el banco, los recursos obtenidos se destinarán a la sustitución de pasivos financieros. Con esta colocación, la entidad busca diversificar sus fuentes de financiación y mejorar la correspondencia entre los plazos de su cartera y los de sus obligaciones.
Su presidente, Gian Piero Celia, indicó que con la emisión se busca “fortalecer nuestra capacidad para acompañar los proyectos de nuestros clientes y seguir creciendo junto a ellos. Acudir al mercado de capitales nos permite diversificar nuestras fuentes de financiación y contar con recursos para respaldar el crecimiento de Serfinanza”.
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Detalles de la operación
La oferta, de hasta $250.000 millones, estuvo dirigida al público inversionista en general, incluidas personas naturales y jurídicas e inversionistas institucionales.
Los bonos, inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE) y en la Bolsa de Colombia, tuvieron un valor nominal de $1 millón y una inversión mínima de 10 títulos, equivalente a $10 millones.
La colocación se enmarcó en el aniversario número 50 del banco, constituido el 10 de noviembre de 1976 siendo parte del Grupo Empresarial Olímpica. Su trayectoria en el mercado de capitales se remonta a 2013, cuando realizó su primera emisión de bonos.
Andrés Restrepo Montoya, gerente general de la Bolsa de Colombia, destacó que esta operación “marca el regreso del banco al mercado de capitales colombiano, luego de su última emisión en 2021, y corresponde a la tercera emisión realizada bajo su programa de emisión y colocación. Operaciones como esta muestran el valor del mercado de capitales para conectar las necesidades de financiación de las empresas con las decisiones de inversión del público”.
La emisión contó con la calificación AAA de S&P National Ratings. En septiembre de 2026, esta firma asignó al Banco la misma calificación para su deuda de largo plazo y coA-1+ para su deuda de corto plazo, ambas en escala nacional. Grupo Cibest participó como líder colocador y estructurador, y Credicorp Capital como agente colocador.
Serfinanza tuvo su origen en la Región Caribe y ha fortalecido su modelo de negocio mediante la transformación digital, la simplificación de procesos y el desarrollo de nuevas soluciones financieras. Cuenta actualmente con más de 713.000 clientes.