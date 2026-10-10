Banco Serfinanza financiará artesanos con créditos para el fortalecimiento de sus negocios

Banco Serfinanza y la Asociación de Primeras Damas de Colombia (ASODAMAS) lanzaron Impulsa Artesano, una iniciativa que facilitará financiación y formación financiera a pequeños negocios artesanales.
La primera fase beneficiará a 37 artesanos seleccionados por la asociación, con el apoyo de la primera dama de la nación, Ana Lucía Pineda.
Los beneficiarios podrán acceder a créditos preaprobados de entre $1 millón y $10,5 millones para comprar materias primas, ampliar inventarios, adquirir herramientas y maquinaria, adecuar espacios de trabajo o financiar capital de trabajo.
La línea de crédito contempla plazos de hasta 60 meses, tasa fija y aval del Fondo Nacional de Garantías. El acceso a los recursos estará acompañado de formación sobre flujo de caja, costos, ahorro, capacidad de pago y separación de las finanzas personales y las del negocio.
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Detalles de la financiación a artesanos
“Un crédito sin números claros puede terminar ahogando la caja de un emprendedor o de un negocio. Por eso, cada desembolso estará acompañado de herramientas para entender los costos, los ingresos y los gastos, y para calcular si el beneficiario puede cumplir con la cuota mensual”, señaló Gian Piero Celia, presidente de Banco Serfinanza.
La financiación se otorgará de manera progresiva, de acuerdo con las necesidades de cada artesano, su capacidad de endeudamiento y sus posibilidades de pago. La alianza busca fortalecer la operación de estos negocios y facilitar que amplíen su producción y lleguen a nuevos clientes.
Banco Serfinanza cuenta con 50 años de trayectoria en el sector financiero colombiano. Al cierre de 2025, su estructura de fondeo —basada principalmente en captaciones del público y complementada con bonos y créditos de redescuento— sumaba $2,6 billones.
En septiembre de 2026, BRC Ratings – S&P Global ratificó sus calificaciones AAA y BRC 1+ por sexta vez consecutiva.