Banco Serfinanza permite solicitar crédito a través WhatsApp: ¿cómo hacerlo?

Banco Serfinanza anuncia el lanzamiento de su nuevo canal de autogestión a través de WhatsApp. Esta herramienta digital permite a los colombianos solicitar, gestionar y recibir la aprobación de un crédito de manera rápida y segura sin salir de la aplicación.
Según explicó la compañía financiera, la iniciativa nace para resolver una necesidad crítica del mercado: el acceso simple y rápido a productos financieros para personas que, por su ubicación geográfica o limitaciones de conectividad, no pueden desplazarse a una oficina física o descargar aplicaciones pesadas.
Por eso, al ser WhatsApp un canal con alta penetración que funciona incluso en zonas con planes de datos limitados, el banco logra llegar a segmentos de la población tradicionalmente desatendidos.
“Con esta nueva sucursal en WhatsApp, eliminamos las barreras de acceso y simplificamos el crédito para miles de colombianos, permitiéndoles gestionar su progreso de forma inmediata y desde un entorno seguro”, afirmó Piero Celia, presidente del Banco Serfinanza.
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¿Cómo funciona la nueva herramienta de Serfinanza?
La nueva herramienta transforma un proceso que tradicionalmente podía tardar horas o días en una experiencia de apenas minutos. El procedimiento está diseñado bajo un modelo de conversación común al que es sencillo acceder:
- El usuario inicia la conversación y selecciona el producto de su interés.
- Diligencia un formulario guiado de forma intuitiva.
- Realiza su validación de identidad biométrica dentro del mismo chat
- Recibe una respuesta inmediata (aprobación, rechazo u oferta alternativa).
- Firma digitalmente sus documentos.
Así las cosas, esta automatización permite que el banco atienda un mayor volumen de solicitudes con mayor precisión, reduciendo costos operativos que se traducen en una oferta más competitiva para el cliente.