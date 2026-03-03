Serfinanza adquiere 30 % de Tpaga y da paso clave en pagos digitales: clientes de Olímpica se beneficiarán

El Banco Serfinanza, propiedad de la familia Char y parte del Grupo Olímpica, anunció la adquisición del 30 % de las acciones de la fintech colombiana Tpaga, con miras a desarrollar nuevas soluciones tecnológicas de cara los clientes.
El foco estará en pagos digitales, y finanzas embebidas, así como inteligencia artificial aplicada a servicios financieros y billeteras electrónicas.
El objetivo es acelerar la evolución digital del Banco mediante la integración de APIs y arquitecturas tecnológicas flexibles que permitan diseñar, probar y escalar nuevos productos con mayor eficiencia.
Gian Piero Celia, presidente de Banco Serfinanza, indicó que esta inversión les permite avanzar “con mayor velocidad en nuestra hoja de ruta digital. Integrar capacidades tecnológicas probadas en el mercado, junto con una participación accionaria que fortalece el alineamiento de largo plazo, nos ayudará a desarrollar soluciones más ágiles y centradas en el cliente”.
¿Qué servicios podrá desarrollar esta alianza?
De acuerdo con lo informado por las dos compañías, la alianza contempla el desarrollo de soluciones en “Embedded finance”, mediante la integración de servicios financieros en plataformas no financieras.
También se contempla avances en pagos digitales y billeteras, orientadas a simplificar la experiencia del usuario. Además, se implementará inteligencia artificial, aplicada a la optimización de procesos y mejora de la experiencia del cliente.
Otro punto destacado de esta alianza es que, al ser Serfinanza parte del Grupo Empresarial Olímpica, los beneficios derivados de esta alianza también impactarán directamente a la cadena de supermercados y a sus usuarios.
Se plantea la integración de servicios financieros a los clientes de los puntos de venta y de los canales digitales. Esto permitirá ampliar las alternativas de pago y ofrecer una experiencia de compra más ágil.
Con esta inversión y alianza, las entidades buscan contribuir a la evolución del ecosistema financiero colombiano mediante un esquema que combina capital, capacidades tecnológicas y experiencia bancaria para el desarrollo de servicios digitales innovadores.
“La vinculación de Banco Serfinanza como socio estratégico fortalece nuestra capacidad de crecimiento y nos permite trabajar de manera articulada con una entidad financiera consolidada. Combinamos innovación tecnológica con experiencia bancaria para ampliar el alcance de nuestras soluciones y seguir desarrollando productos con impacto en el mercado”, señaló Andrés Gutiérrez, CEO de Tpaga.