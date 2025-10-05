Banco Serfinanza crece 175 % en libranzas y mantiene calificación AAA

BRC Ratings – S&P Global ratificó la calificación de largo plazo en AAA para Banco Serfinanza S.A., la más alta otorgada por la calificadora, y mantuvo la nota de corto plazo en BRC 1+.
La ratificación se dio tras la revisión periódica adelantada por el Comité Técnico de BRC Ratings, en la que se evaluó la gestión integral de riesgos, la estructura de fondeo, la calidad de cartera y el desempeño financiero.
Se destaca en crecimiento de la línea de libranza crecieron 175 % y los de libre inversión en un 60 % frente al año anterior, además del portafolio de productos digitales que la entidad ha venido desarrollando como la originación de la tarjeta Olimpica on line, el depósito de bajo monto Clicuenta y recientemente el CDT digital que permite la apertura desde la aplicación de manera fácil y con unas tasas muy competitivas.
La alianza con el Grupo Olímpica se consolida como un pilar diferenciador para la entidad teniendo en cuenta que el 43,9 % de la facturación con tarjeta de crédito se realiza dentro de sus tiendas, el 55 % de los avances y el 67 % del recaudo ocurren en sus cajas, y la entidad opera con 44 puntos de atención y 12 oficinas dentro de este ecosistema. Estos resultados confirman la relevancia del modelo híbrido que combina banca y retail en beneficio de los clientes.
“Recibir nuevamente la ratificación de nuestra calificación AAA por parte de BRC Ratings es un reconocimiento al esfuerzo de todo nuestro equipo, a la confianza de los inversionistas y a la solidez con la que hemos construido nuestro modelo de negocio. Este resultado nos motiva a seguir impulsando la inclusión financiera en la región Caribe y en todo el país, con productos que acercan las soluciones bancarias a más colombianos y con una gestión responsable que asegura sostenibilidad y crecimiento en el largo plazo”. Afirmó Gian Piero Celia, presidente de Banco Serfinanza.
Con esta calificación de BRC Ratings, Banco Serfinanza reafirma su compromiso de continuar consolidándose como un actor clave en el sistema financiero colombiano.