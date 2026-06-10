S&P mejora calificación de Argentina a ‘B-‘ por mejor acceso a financiamiento; perspectiva es estable

S&P Global Ratings elevó la calificación soberana de Argentina en moneda local y extranjera de largo plazo a ‘B-‘ desde ‘CCC+’, al considerar que el país ha reducido sus vulnerabilidades económicas y ha mejorado gradualmente su acceso a fuentes de financiamiento.
La calificadora destacó que los superávits fiscales alcanzados por el Gobierno de Javier Milei, junto con la reducción de los desequilibrios macroeconómicos y una menor inflación, han fortalecido la capacidad del país para atender sus compromisos de deuda y mejorar su posición de liquidez.
“Las menores vulnerabilidades económicas de Argentina y la mejora gradual de la liquidez externa sientan las bases para una recuperación económica sostenida”, señaló S&P.
Como resultado, la agencia también elevó las calificaciones soberanas de corto plazo a ‘B’ desde ‘C’, tanto en moneda local como extranjera. Asimismo, mejoró su evaluación de riesgo de transferencia y convertibilidad (T&C) a ‘B’ y elevó las calificaciones de emisiones en moneda local y extranjera a ‘B-‘.
Perspectiva estable
La agencia asignó una perspectiva estable a las nuevas calificaciones, reflejando su expectativa de que el Gobierno mantendrá su programa de disciplina fiscal mientras el banco central continúa fortaleciendo las reservas internacionales.
S&P prevé además que la economía argentina mantenga una senda de crecimiento, acompañada por una reducción gradual de la inflación, factores que contribuirían a mejorar la liquidez del sector público.
“La perspectiva estable equilibra los riesgos derivados de vulnerabilidades económicas aún persistentes con los resultados fiscales positivos y otras medidas que han fortalecido la liquidez del Gobierno”, explicó la calificadora.
La decisión representa un nuevo respaldo de los mercados internacionales a la estrategia económica implementada por Argentina, en momentos en que el país busca consolidar la estabilización macroeconómica y recuperar el acceso a financiamiento en condiciones más favorables.
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