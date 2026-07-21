EE. UU. ha gastado más de US$37.500 millones en la guerra con Irán; el Pentágono solicita más recursos

A EE. UU. la guerra con Irán le ha costado más de US$37.500 millones. Así lo señaló el secretario de Defensa de ese país, Pete Hegseth. Lo anterior se dio en el marco de la reanudación de los bombardeos de la primera potencia mundial sobre el país de Medio Oriente. Según añadió Reuters, esto también se reveló bajo el contexto de la necesidad de buscar financiación para un conflicto que no es popular entre la población estadounidense.
Lo anterior también se da en un periodo en el cual el presidente de ese país, Donald Trump, enfrentará un reto adicional para mantener el apoyo del Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, ya que en noviembre de 2026 se celebrarán las elecciones legislativas. Sin embargo, la agenda mediática ha señalado que serían los demócratas, es decir, el partido de oposición, quienes ganarían la mayor parte de las bancadas.
Debe mencionarse que, según fuentes citadas por Reuters, para marzo de 2026 la administración Trump proyectó que, en los primeros seis días de la guerra, los costos habrían llegado a US$11.300 millones. En junio, el Ejecutivo le solicitó al Congreso cerca de US$90.000 millones adicionales, lo que abrió un nuevo debate en el Legislativo. Según se señaló, los congresistas consideran que no han sido suficientemente informados sobre el conflicto ni sobre los planes de la administración.
Una de las principales razones del desconcierto y la molestia entre algunos congresistas estadounidenses es que el conflicto parece extenderse de manera indefinida, sin un punto final claro. Al comienzo de la guerra, la administración Trump señaló que esta no tendría una larga duración. Sin embargo, desde la muerte del líder supremo, Alí Jamenei, el conflicto ya completa cerca de seis meses.
Reuters mencionó que esta guerra ha puesto a prueba el presupuesto del Pentágono, que asciende a cerca de US$1 billón, y que también pone en riesgo la financiación de asuntos ligados con el personal militar. Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, expresó que el Pentágono podría enfrentar dificultades para cubrir costos de mantenimiento e inversiones en capacidades futuras.
“No financiar este departamento con US$1,5 billones, en mi opinión, es la mayor amenaza a la que se enfrenta nuestra nación”, expresó Hegseth en Reuters, en el marco de la presentación de la solicitud presupuestal para 2027.
Hasta la fecha, el número de soldados estadounidenses fallecidos en el enfrentamiento llegó a 18, mientras que cerca de 430 han resultado heridos. De estos últimos, 96 % ya se reincorporó a las fuerzas activas.
Sin embargo, el presidente Trump, al menos en su discurso, ha manifestado que ampliaría los ataques sobre Irán hacia centrales eléctricas y puentes. Incluso ha expresado la posibilidad de desplegar fuerzas terrestres para tomar el control de la isla de Jark (Irán), ubicada en el golfo Pérsico, cerca del estrecho de Ormuz, uno de los principales puntos neurálgicos de la industria petrolera mundial, por donde transita entre 20 % y 25 % del crudo del mundo.
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A la vez, Trump también señaló que habría bombardeos contra una infraestructura subterránea vinculada al programa de energía nuclear iraní, conocida como la Montaña del Pico.
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