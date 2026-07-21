Nuam implementó una nueva plataforma tecnológica para Chile, Colombia y Perú en el mercado de renta variable

La compañía Nuam señaló que avanzó en la puesta en operación de una nueva plataforma como parte de su proceso de integración regional. La organización anunció que esta plataforma de negociación de renta variable entró en funcionamiento en Chile, y con ello, completó su infraestructura tecnológica común, que también opera en Colombia y Perú.
Según lo mencionado por la compañía, esta nueva plataforma incorpora una tecnología desarrollada junto con aliados y permite que estos tres mercados, administrados por Nuam, operen sobre una misma arquitectura tecnológica. Lo anterior busca fortalecer las capacidades operacionales, de procesamiento y la eficiencia en los mercados donde tiene presencia.
Sin embargo, esto no implica una integración de las operaciones, sino la implementación de habilitadores tecnológicos en esos mercados, con la finalidad de lograr una mayor compatibilidad tecnológica y operativa entre Chile, Colombia y Perú.
Nuam manifestó que la primera jornada de operación en el mercado chileno transcurrió con normalidad y culminó conforme al despliegue previsto.
“Este avance fortalece las capacidades del mercado y refleja el trabajo coordinado de todo el ecosistema durante los últimos años”, expresó Juan Pablo Córdoba, CEO de la organización.
La compañía señaló que este avance fue posible gracias al trabajo coordinado entre las bolsas de Colombia, Perú y Chile, operadores directos, proveedores de tecnología, reguladores, equipos especializados e intermediarios del mercado, quienes participaron en las etapas de diseño, preparación, pruebas y migración.
Añadió que esta infraestructura permitirá procesar hasta 10.000 transacciones por segundo, con una latencia inferior a 100 microsegundos, lo que aumentaría la capacidad de procesamiento frente a la infraestructura anterior.
Cabe señalar que la empresa opera en el sector de infraestructura del mercado de capitales en estos tres países. Ofrece servicios de emisión, negociación, compensación, liquidación, custodia e información para los mercados de renta variable, renta fija, divisas y derivados.
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De esta forma, manifestó que, con esta nueva base tecnológica, continuará desarrollando sus capacidades con la finalidad de brindar más oportunidades para emisores, inversionistas e intermediarios.
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