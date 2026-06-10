Congreso aprobó nuevo régimen aduanero para endurecer controles contra el contrabando

El Congreso de la República aprobó el nuevo Régimen Sancionatorio Aduanero tras recibir el respaldo definitivo en las plenarias de la Cámara de Representantes y del Senado de la República.
La aprobación se logró después de 39 mesas técnicas donde se consolidó una propuesta de 114 artículos.
La DIAN sostuvo que la decisión representa un paso para la seguridad jurídica, el control de las fronteras y la lucha real contra el contrabando en Colombia.
“La aprobación de este articulado evita que el país enfrente un vacío jurídico total en materia aduanera, un escenario crítico que habría dejado a la entidad sin la autoridad legal necesaria para controlar las fronteras y combatir el comercio ilícito”, señaló la DIAN.
Según la entidad, la aprobación de la iniciativa por parte del Congreso permitió conjurar un riesgo fiscal de grandes proporciones para las finanzas públicas.
De no haberse adoptado el nuevo marco normativo, el Estado se habría enfrentado a la imposibilidad de cobrar cerca de $190.000 millones en liquidaciones oficiales, mientras que $800.000 millones en sanciones tributarias y aduaneras habrían perdido sustento jurídico. Además, la Dian se habría visto obligada a devolver mercancías aprehendidas valoradas en $211.000 millones.
La entidad también destacó que la culminación del trámite legislativo brinda seguridad jurídica a 11.180 procesos de fiscalización aduanera y 1.840 procesos oficiales, cuyo valor conjunto asciende a $3,2 billones. Sin esta reforma, dichos expedientes habrían tenido que ser archivados, con el consecuente impacto para las finanzas del Estado.
Con el cumplimiento de ambas cámaras, el proyecto de ley pasa ahora a sanción presidencial dicho trámite deberá darse antes del 20 de junio para dar cumplimiento a lo establecido por la Corte Constitucional.