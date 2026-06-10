Fortalecer la seguridad energética, acelerar la regulación y garantizar el acceso a energía, el llamado que deja Agremgas

Con la participación de autoridades nacionales, representantes de entidades públicas, expertos internacionales, académicos y líderes empresariales de distintos países, concluyó en Cali el 5º Summit Internacional de GLP, organizado por Agremgas.
El espacio durante dos jornadas reunió al sector para analizar los principales desafíos y oportunidades que enfrenta Colombia en materia de seguridad energética, abastecimiento, infraestructura, regulación y transición energética.
Cabe resaltar que se desarrolló en un momento relevante para el país, marcado por el crecimiento de la demanda energética, la disminución de la producción nacional de algunas fuentes de energía, la creciente dependencia de importaciones y la necesidad de garantizar el acceso a energía confiable para millones de hogares, industrias y comercios.
Así, la apertura institucional del 5º Summit Internacional de GLP contó con la participación del alcalde de Cali, Alejandro Eder, quien destacó los esfuerzos que viene adelantando la ciudad para fortalecer su competitividad, atraer inversión y consolidarse como uno de los principales motores de desarrollo económico y empresarial del país.
Seguridad energética: una prioridad para Colombia y la región
Uno de los principales consensos que dejó el Summit fue que la seguridad energética debe ocupar un lugar prioritario dentro de la agenda pública y regulatoria.
Durante el encuentro, expertos nacionales e internacionales coincidieron en que la transición energética debe avanzar de manera equilibrada, garantizando simultáneamente confiabilidad, cobertura y acceso para los usuarios.
Sara Vélez Cuartas, directora ejecutiva de Agremgas, insistió en que el sector está preparado para responder a las necesidades energéticas del país, pero requiere señales regulatorias claras que permitan aprovechar plenamente su potencial.
“El GLP está listo para responder a las necesidades del sector energético. Es momento de tener una regulación que responda. Somos el único energético que ha garantizado el abastecimiento en los últimos años y es momento de que contemos con un marco regulatorio que responda a las necesidades del mercado”.
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Regulación, infraestructura e inversión: condiciones necesarias para el crecimiento
Otro de los grandes temas abordados durante el Summit fue la necesidad de avanzar en una agenda regulatoria que genere confianza, incentive la inversión y permita fortalecer la infraestructura energética del país.
Fabricio Duarte, director ejecutivo de la Asociación Iberoamericana de GLP (Aiglp), destacó que la estabilidad regulatoria es una condición indispensable para atraer capital y desarrollar nueva infraestructura.
En la misma dirección, Pablo Herrera, decano de Economía de la universidad Externado de Colombia, hizo un llamado a construir una regulación moderna y estratégica para el sector.
Por su parte, Óscar Andrés Zabaleta, subdirector de la UPME, señaló que el crecimiento de las importaciones y las nuevas dinámicas del mercado exigen fortalecer las capacidades de planeación e infraestructura.
A su vez, Ángela Álvarez, experta comisionada de la CREG, presentó algunos de los principales avances regulatorios previstos para los próximos meses, entre ellos el plan de continuidad, la actualización de las reglas de capacidad de compra, la implementación de espacios de innovación regulatoria y la transformación de la metodología aplicable al mercado de GLP.
Energía, desarrollo social y competitividad regional
El Summit también puso sobre la mesa el impacto que tiene el acceso a la energía sobre el bienestar de los hogares, la competitividad empresarial y el desarrollo económico de las regiones.
Jerson Eduardo Valencia, secretario de Desarrollo Económico del Valle del Cauca, destacó la contribución del GLP a la calidad de vida de las familias y manifestó la disposición institucional para trabajar conjuntamente con el sector.
Durante el encuentro también se analizaron experiencias internacionales para combatir la informalidad y fortalecer la confianza de los usuarios.
Jannine Delgado, directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de GLP, compartió los avances alcanzados en Perú mediante estrategias basadas en regulación efectiva, trazabilidad tecnológica, coordinación institucional, formalización del mercado y educación al consumidor.
Asimismo, representantes de la industria automotriz y energética analizaron el potencial del AutoGLP en Colombia.
Entre las principales conclusiones destacaron la necesidad de contar con una política pública clara y de largo plazo, ampliar los mecanismos de financiación para facilitar la adopción de esta tecnología y fortalecer las capacidades técnicas nacionales para acelerar el desarrollo del mercado.
Un llamado a fortalecer la seguridad energética del país
Al cierre del Summit, los participantes coincidieron en que Colombia enfrenta el desafío de construir una matriz energética cada vez más segura, diversificada y resiliente, capaz de responder a las necesidades de los usuarios y de acompañar el crecimiento económico del país.
“Colombia necesita fortalecer su seguridad energética con decisiones que garanticen el abastecimiento, la confiabilidad y el acceso a la energía para millones de hogares. También es fundamental avanzar en el pago oportuno de los subsidios que hoy respaldan a los usuarios más vulnerables y continuar construyendo una regulación que permita aprovechar plenamente el potencial del GLP”, concluyó Sara Vélez Cuartas, directora ejecutiva de Agremgas.