El mercado de vehículos nuevos en Colombia va camino a cerrar 2026 con la cifra más alta de su historia. Renault-Sofasa estima que este año se venderán cerca de 315.000 unidades de vehículos livianos y utilitarios livianos. Esa categoría incluye automóviles, camionetas y vans pequeñas, pero no camiones pesados ni buses. La cifra superaría las 303.000 unidades de 2014, el récord vigente.
En ese escenario, la compañía ocupa el segundo lugar en ventas, con una participación de 10,8 % y cerca de 21.000 unidades vendidas a agosto. Su planta de Envigado (Antioquia) aumentó la producción 56 % y ya exporta casi dos de cada tres carros que fabrica.
Valora Analitik conversó con Juan Camilo Vélez Martínez, presidente y director general de Renault-Sofasa, sobre el cierre del año, las exportaciones a México, el regreso a Venezuela y la estrategia frente a la llegada de nuevas marcas.
¿Cómo va el mercado y cómo va Renault-Sofasa con corte a agosto?
El mercado lo vemos creciendo bastante. Nuestra previsión es que este año vamos a terminar cerca de los 315.000 vehículos en el segmento que seguimos en Sofasa, que es el de livianos y utilitarios livianos. De confirmarse, sería la cifra más alta registrada; en 2014 se vendieron 303.000. Frente al año pasado, el mercado ha crecido 42 %.
Nosotros llevamos cerca de 21.000 unidades vendidas y estamos en la segunda posición, con 10,8 % de participación. Tenemos tres vehículos en el top 20 de los más vendidos: la Duster, que ocupa el segundo lugar entre sus versiones de gasolina e híbridas, el Kardian y el Logan.
¿Qué esperan para 2027?
Ya comenzamos a hablar de presupuestos. El mercado va a depender de variables internas y externas. Entre ellas están la tasa de cambio, las tasas de interés y lo que pase en Medio Oriente, América Latina y Norteamérica. Lo que vemos es que el próximo año debería ser un mercado de un tamaño similar, de unas 310.000 unidades.
¿Cómo va la planta de Envigado?
Viene muy bien. En lo que va del año, la producción ha crecido 56 % y estamos cerca de las 30.000 unidades. Hoy fabricamos el Kwid, el Logan, el Stepway y la Duster, de la que ya llevamos 340.000 unidades desde 2012.
El año pasado anunciamos la voluntad de convertir a Sofasa en un centro de exportación para la región, y lo estamos cumpliendo. En los últimos diez años exportamos en promedio el 40 % de la producción de la planta. Este año ya vamos en 63 %: casi dos de cada tres vehículos que fabricamos salen del país.
Exportamos principalmente a seis países. El mayor es México, seguido de Argentina, Ecuador, Perú, Bolivia y Venezuela.
Es un reto, porque la tasa de cambio que favorece al mercado local complica producir en Colombia para exportar. Pero trabajamos en la competitividad de la planta. El año pasado vendimos 5.200 Kwid en México, y este año México nos hizo un pedido de cerca de 23.000 unidades.
¿Qué explica ese salto en la demanda del Kwid en México?
México produce unos 3 millones de carros al año para un mercado interno de 1,5 millones. Se ha especializado en vehículos de alta gama para Estados Unidos, Canadá y Europa y de esa producción solo unos 500.000 se venden en el país.
El resto lo importan: unos 500.000 vehículos llegan de Estados Unidos, Canadá y Europa, y otros 500.000 de Asia y América Latina. En ese segmento importado, el Kwid se adapta a las necesidades de las familias mexicanas. Tiene buena capacidad, bajo consumo y un motor térmico (de combustión) de última generación.
¿Qué tan grande puede ser el mercado venezolano con la reactivación económica y la apertura a la inversión?
Históricamente fue un mercado muy importante, porque Colombia y Venezuela son complementarios: los vehículos que vendemos aquí están adaptados al mercado venezolano. En 2007 fabricamos 77.000 carros y enviamos 34.000 a Venezuela.
Luego, por razones geopolíticas, se cerró la frontera y llegamos a no vender ningún carro allá. A finales de 2023 tomamos la decisión estratégica de regresar.
El año pasado vendimos poco más de 600 vehículos, lo que produce la planta de Envigado en tres días. Pueden parecer pocas unidades. Sin embargo, nos permitieron validar los flujos terrestres y marítimos, y hoy tenemos un importador y una red de concesionarios. Estamos listos y tenemos capacidad instalada para responder.
Ese mercado estuvo el año pasado por debajo de las 40.000 unidades, pero en 2007 rozó las 500.000. El potencial es enorme.
La caída del dólar favorece lo que importan, pero golpea las exportaciones. ¿Cómo manejan esa disyuntiva?
Es un reto grande. Lo enfrentamos con mejora continua en la planta y con la optimización del transporte, los puertos y la logística con las navieras.
Además, tenemos una integración local importante, pero también traemos piezas de otros mercados, y esas piezas se benefician de la tasa de cambio. No es fácil, pero somos competitivos, y la prueba es el Kwid en México.
¿La revaluación del peso ha permitido bajar los precios para el consumidor colombiano?
Las tasas de interés altas deberían desacelerar el mercado. Sin embargo, eso se compensa con la revaluación del peso frente al dólar, el euro y monedas asiáticas como el won, la rupia y el yuan.
Hemos visto marcas que trasladaron la tasa de cambio a los precios, aunque no todas. La tasa de cambio fluctúa, y algo muy importante es el valor residual, es decir, cuánto vale el carro cuando el dueño lo quiere vender.
En Colombia, el esfuerzo de una familia para comprar un vehículo es relativamente mayor que en muchos otros países, y lo que quiere es que no pierda valor con el tiempo. Hay que actuar de manera responsable con las familias que confiaron en la marca.
¿Qué peso tienen los vehículos híbridos y eléctricos en sus ventas?
Hoy la planta de Envigado fabrica vehículos de combustión con motores de última generación. Los híbridos y eléctricos los importamos y ya representan el 25 % de nuestras ventas: uno de cada cuatro vehículos que vendemos en el país es electrificado.
Es lo que llamamos una transición energética responsable: tenemos motores de combustión, híbridos y eléctricos. En Bogotá y Medellín, con pico y placa e infraestructura de recarga, los híbridos y eléctricos tienen mucho sentido. Pero una persona que vive en el campo puede necesitar un vehículo de combustión.
Además, estamos a las puertas de un fenómeno de El Niño, con posibles cortes de energía. Irse 100 % a lo eléctrico cuando puede haber un déficit de generación quizás no sea la mejor solución.
Llegan marcas nuevas, con modelos variados y económicos. ¿Cómo van a defender el segundo lugar?
Tenemos dos frentes: El primero es que le hemos creído al país por más de 57 años. En los últimos diez años invertimos 1 billón de pesos, incluidos 100 millones de dólares para el Kwid.
Destacado: Renault-Sofasa apunta a su mayor producción en más de una década con el 60 % de las unidades destinadas a exportación.
Además, tenemos la red de concesionarios más grande del país, con 111 puntos en 48 ciudades. En Bogotá hay entre 120 y 125 marcas en el RUNT (Registro Único Nacional de Tránsito), así hayan matriculado un solo vehículo. En Yopal hay 12. Ahí está nuestra diferencia: estamos en Cauca, Nariño, La Guajira, Casanare, Meta y Chocó.
El segundo frente es la renovación del portafolio. Desde 2024 lanzamos el Kardian, el Arkana, el Austral E-Tech y la Koleos. Este año llegó la Duster Full Hybrid 4×4 automática, y antes de fin de año vienen más novedades.