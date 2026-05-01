La planta de Renault en Envigado produjo 10.600 vehículos en el primer trimestre de 2026, un crecimiento del 80 % frente al mismo período del año anterior, y exportó 6.565 de esas unidades, el 62 % del total. Con esos números, la compañía proyecta fabricar 44.000 vehículos durante el año, frente a las 36.000 del año anterior.
Así lo presentó Juan Camilo Vélez, presidente y director general de Renault-Sofasa, en un balance de la operación colombiana que también incluyó el nuevo plan estratégico global del grupo francés.
Colombia vende más eléctricos que Estados Unidos
En el primer trimestre, el 44 % de las ventas del mercado colombiano fueron de vehículos electrificados: 30 % híbridos y 14 % eléctricos. Este último porcentaje supera al de Estados Unidos, donde los eléctricos representan alrededor del 10 % del mercado. Vélez atribuyó ese comportamiento a la combinación de un peso relativamente fuerte, la exención de aranceles de importación para vehículos eléctricos independientemente de su origen, el IVA diferenciado y las restricciones de movilidad en las principales ciudades.
Colombia tiene, sin embargo, uno de los parques automotores más bajos de la región: 134 vehículos por cada 1.000 habitantes, frente a 282 en México o 232 en Argentina. Según Vélez, el mercado colombiano debería estar vendiendo entre 500.000 y 600.000 unidades al año, el doble del nivel actual, para estar en línea con economías comparables. En 2025 se vendieron 234.000 unidades; para 2026 la compañía proyecta 246.000.
El principal destino de las exportaciones es México, uno de los mercados automotrices más competitivos del mundo: produce 3 millones de vehículos al año para un mercado interno de 1,5 millones. En 2025, Renault-Sofasa vendió allí cerca de 6.000 unidades fabricadas en Envigado. Para 2026, los pedidos del modelo Kwid desde ese mercado superan los 21.000 vehículos.
El plan global: 36 modelos nuevos y meta de 2 millones de vehículos
A nivel global, el Grupo Renault lanzó en marzo su plan estratégico Future Ready, con cuatro ejes: crecimiento, tecnología, excelencia operacional y confianza. El plan contempla el lanzamiento de 36 vehículos entre 2026 y 2030. Para los mercados internacionales, categoría en la que está Colombia, la meta es 14 modelos nuevos, todos electrificados.
La meta de ventas globales de la marca para 2030 es de dos millones de unidades, frente a los 630.000 vendidos en 2025. La mitad tendría que provenir de mercados internacionales. En Europa, el 100 % de los vehículos vendidos deberá ser eléctrico para ese año; en los mercados internacionales, la meta es el 50 %.
Según proyecciones del BBVA, más del 40 % de los vehículos vendidos en el mundo en 2030 serán eléctricos. En 2023 ese porcentaje era del 15 %; en 2024 llegó al 20 % y en 2025 cerró en 25 %. China es el mercado que más jala esa tendencia: los vehículos electrificados ya representan cerca del 70% de sus ventas, en un mercado de más de 30 millones de unidades anuales, un tercio de la producción mundial.
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En tecnología, Vélez mencionó que la compañía trabaja en plataformas multienergéticas y en pasar de vehículos definidos por software a vehículos con inteligencia artificial integrada. Como referente de velocidad de desarrollo, citó el nuevo Twingo eléctrico: dos años desde diseño hasta producción.
En el mercado local, Renault-Sofasa terminó el primer trimestre en la segunda posición, con una participación del 11,9 % y cuatro vehículos en los 20 más vendidos del país. La compañía lleva 57 años operando en Colombia, ha fabricado 1,7 millones de vehículos desde 1970 y genera 11.500 empleos directos e indirectos.