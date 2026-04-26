Pekín se convirtió en el epicentro global del sector automotriz. Valora Analitik viajó hasta el continente asiático para cubrir el Auto show China 2026, que se desarrolla del 24 de abril al 3 de mayo.
Las cifras ayudan a dimensionar lo que ocurre: Cerca de 380.000 metros cuadrados de exhibición y más de 1.400 vehículos convierten a este salón en el más grande que ha tenido la industria. Pero su relevancia va más allá del tamaño. En este espacio se concentran casi 200 lanzamientos globales y decenas de conceptos que anticipan cómo será la movilidad en los próximos años.
Durante más de una semana, el salón reúne a fabricantes tradicionales y nuevas marcas tecnológicas que están reconfigurando el mercado. La presencia masiva de compañías chinas evidencia el peso que ha ganado el país no solo como mercado, sino como centro de innovación.
Hoy China no solo es el mayor mercado de autos del mundo, también se consolidó como el principal exportador global del sector, con envíos que superaron los 5 millones de vehículos en 2025.
El Auto China 2026 no es únicamente una vitrina de vehículos. Es un espacio donde también se exhiben avances en baterías, inteligencia artificial aplicada a la conducción y nuevas arquitecturas digitales. Más de 20 países participan mostrando desarrollos en la cadena de valor, lo que confirma que la competencia ya no es solo entre marcas, sino entre ecosistemas tecnológicos.
MG acelera su estrategia global
Uno de los protagonistas del evento es MG, que aprovechó el escenario para reforzar su apuesta por la movilidad eléctrica y la conducción inteligente.
La marca presentó una evolución de su portafolio eléctrico, con mejoras en conectividad, confort y asistencia a la conducción. En este contexto, uno de los lanzamientos más relevantes fue el del nuevo MG4 2026, un modelo que refuerza la apuesta de la marca en el segmento de eléctricos compactos.
La actualización incorpora mejoras en diseño, conectividad y experiencia a bordo, además de nuevas capacidades en conducción asistida que elevan su competitividad frente a otros jugadores del mercado.
El MG4 se ha convertido en uno de los pilares globales de la marca, con presencia en mercados como Europa y Oceanía, y con un desempeño comercial que lo ha mantenido entre los más vendidos de su categoría.
La marca también anticipó el protagonismo del MG07, un nuevo coupé electrificado que marca un salto en su estrategia tecnológica. Este modelo será de los primeros en integrar soluciones avanzadas de conducción inteligente desarrolladas junto a Momenta, con capacidades que apuntan a una experiencia más autónoma y predictiva.
MG prepara su expansión hacia Colombia
Más allá de los lanzamientos, el Auto show China dejó ver con claridad el siguiente paso de la marca en mercados como Colombia. Aunque ni el MG4 presentado en Pekín ni el MG07 llegarán en el corto plazo, sí hacen parte de la evolución del portafolio que la compañía está construyendo.
En ese camino, uno de los movimientos más relevantes será la entrada de IM Motors, la línea premium del grupo, enfocada en vehículos eléctricos de alta gama con fuerte componente tecnológico.
La apuesta busca competir en un segmento donde la experiencia, el software y la conducción inteligente empiezan a ser más determinantes que el precio.