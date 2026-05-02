Renault-Sofasa tiene puesta la mira en Venezuela. Juan Camilo Vélez, presidente y director general, confirmó que la compañía tomó en 2023 la decisión estratégica de volver a ese mercado, del que había salido cuando se cerró la frontera, y que hoy está en condiciones de exportar a escala.
«Estamos listos. Tenemos ruta marítima y terrestre. Somos mercados hermanos complementarios», dijo Vélez en conversación con Valora Analitik.
El regreso arrancó con 622 vehículos vendidos en 2023, frente a los 34.000 que la compañía exportó a Venezuela en 2007, cuando ese destino representaba el 50 % de su producción anual. La diferencia es enorme en cifras, pero Vélez la enmarca como una fase de validación ya superada: en ese período la compañía abrió un nuevo importador, trazó la logística terrestre y, cuando en noviembre pasado se cerró nuevamente la frontera, habilitó una ruta marítima alternativa.
Para dimensionar el contraste, Vélez mencionó que la planta de Envigado fabrica hoy 194 vehículos por día. Las 622 unidades que exportaron a Venezuela en todo 2023 equivalen a tres días de producción.
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Red de concesionarios venezolanos ya visitó la planta de Envigado
El siguiente paso es el volumen. Hace dos semanas, una delegación de concesionarios e importadores venezolanos visitó la planta de Envigado. Según Vélez, los vehículos que Renault-Sofasa comercializa en Colombia están adaptados para venderse en toda América Latina sin modificaciones mayores, lo que elimina una barrera técnica relevante para escalar las exportaciones.