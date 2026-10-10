Terremoto en Panamá: Balance deja más de 400 edificios afectados; no se reportan víctimas mortales

Un terremoto sacudió a Panamá durante la tarde del viernes 9 de octubre y sus efectos también se sintieron en varias regiones de Colombia. De acuerdo con el balance preliminar de las autoridades panameñas, el movimiento telúrico dejó cerca de 27 personas heridas y más de 400 edificaciones afectadas. Hasta el momento del reporte, no se habían registrado víctimas mortales.
El Sistema Nacional de Protección Civil de Panamá informó que el sismo ocasionó daños materiales en viviendas, instituciones educativas, hospitales, edificios y otras infraestructuras. Los organismos de emergencia y las autoridades locales continuaban evaluando las afectaciones para establecer el alcance de los daños y las necesidades de atención en las zonas impactadas.
Según el balance divulgado, nueve provincias del país reportaron afectaciones. Entre ellas se encuentra Los Santos, donde se registraron daños en hoteles y viviendas. En esta zona también se reportaron alrededor de seis personas afectadas, de acuerdo con la información preliminar disponible.
Uno de los episodios más relevantes ocurrió en la catedral de San Juan Bautista de Penonomé, donde colapsó una de sus torres mientras se desarrollaba una reunión en la que participaban varios obispos. El hecho fue registrado por la agencia de noticias EFE y se convirtió en uno de los daños estructurales más destacados tras el movimiento sísmico.
A estos incidentes se sumó la afectación de la sede de la Gobernación de Coclé, cuya estructura también sufrió un colapso. Esta edificación figura entre las infraestructuras que presentaron mayores daños como consecuencia del terremoto.
La magnitud de las afectaciones llevó a las autoridades a mantener las labores de inspección en distintos puntos del territorio panameño. Estas evaluaciones buscan determinar el estado de las edificaciones, identificar posibles riesgos para la población y establecer qué inmuebles requieren intervenciones o restricciones de acceso.
Mientras avanzan las revisiones, se espera que las entidades competentes entreguen un balance más detallado sobre las consecuencias del sismo, incluidas las condiciones de las infraestructuras afectadas y la situación de las personas que resultaron heridas.