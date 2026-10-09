Un sismo de magnitud 8,0, con una profundidad de apenas 33 kilómetros, fue reportado este viernes 9 de octubre en Panamá y generó comentarios de ciudadanos que aseguraron haber sentido el movimiento en Colombia. El evento fue incluido por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) en su boletín internacional actualizado a las 12:56 p. m., hora local.
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El dato de la profundidad es relevante: el movimiento se originó a 33 kilómetros bajo la superficie terrestre, una profundidad considerada superficial en sismología. Cuando un terremoto de gran magnitud ocurre a una profundidad relativamente baja, puede generar sacudidas fuertes en las zonas cercanas al epicentro. La intensidad que se percibe en otros territorios depende, además, de la distancia, las características del terreno y la propagación de las ondas sísmicas.
¿Qué se conoce del sismo en Panamá?
Según el boletín del SGC, el epicentro se ubicó en Pitaloza Arriba, Panamá. La entidad indicó que la información corresponde al boletín actualizado número uno y advirtió que los datos están sujetos a cambios a medida que se conocen y procesan nuevos registros.
El mapa divulgado por el Servicio Geológico Colombiano sitúa el epicentro en territorio panameño, en el sector del Pacífico. La referencia geográfica que acompaña el boletín es Pitaloza Arriba, mientras que los parámetros reportados son una magnitud de 8,0 y una profundidad de 33 kilómetros.
La magnitud permite dimensionar la energía liberada durante el terremoto. Un evento de magnitud 8,0 se encuentra entre los sismos de gran tamaño y puede tener consecuencias importantes, especialmente cerca del epicentro. Sin embargo, la magnitud, por sí sola, no permite determinar los daños que puede causar: para evaluar sus efectos también se necesitan datos sobre la intensidad del movimiento en zonas habitadas, las condiciones de las construcciones y los reportes de las autoridades.
La profundidad también ayuda a interpretar el evento. En términos generales, los sismos superficiales pueden producir sacudidas más intensas cerca de la zona donde se originan que otros movimientos de magnitud comparable ocurridos a mayor profundidad. Esto no significa que todas las poblaciones ubicadas a cientos de kilómetros experimenten el mismo nivel de movimiento.
Después de conocerse el reporte del sismo en Panamá, ciudadanos comenzaron a comentar que habían percibido el movimiento en Colombia. Entre los testimonios difundidos en redes sociales se encuentran referencias a Medellín y otras zonas del país.
El reporte internacional se conoce mientras Colombia mantiene el seguimiento a la actividad sísmica posterior al terremoto de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto de 2026, cuyo epicentro se localizó cerca de San José del Palmar, en Chocó.
Después de ese evento, el Servicio Geológico Colombiano documentó réplicas y otros movimientos, especialmente en municipios del departamento del Chocó, entre ellos San José del Palmar, Sipí y Litoral del San Juan. También se han registrado temblores de menor magnitud en otras regiones, incluido Tolima.
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El seguimiento a las réplicas es importante porque permite estudiar cómo evoluciona la actividad sísmica después de un terremoto de gran magnitud. Sin embargo, la ocurrencia de nuevos movimientos no significa, por sí misma, que vaya a producirse otro terremoto de mayor tamaño.
Colombia tiene actividad sísmica debido a la interacción de varias placas tectónicas, entre ellas las placas de Nazca, Suramericana y Caribe. Esa dinámica explica por qué se presentan temblores en diferentes regiones y por qué algunos movimientos pueden sentirse en lugares alejados de su origen.