Terremoto en Colombia eleva reclamaciones a aseguradoras, pero solo el 14,5 % de los daños económicos están cubiertos

La industria aseguradora en Colombia puso a prueba su solidez patrimonial y capacidad operativa tras el sismo del pasado 10 de agosto. Con más de 92.000 reclamaciones recibidas, giros por más de $400.000 millones en indemnizaciones, el sector lidera la inyección de recursos en las regiones afectadas, mientras propone un esquema para cerrar la brecha de protección.
Con corte al 25 de septiembre, las compañías de seguros habían recibido 92.336 reclamaciones por parte de los afectados, pues el sismo afectó a 483 municipios en todo el país.
Para respaldar estas solicitudes, el sector ha constituido reservas estimadas por $5,75 billones y ha efectuado pagos e indemnizaciones por $400.987 millones (un incremento del 46 % respecto al reporte de la semana previa).
Gustavo Morales, presidente ejecutivo de Fasecolda, explicó que mientras el Gobierno estimó inicialmente el costo total de reconstrucción del país en $30 billones —cifra que entidades como el PNUD elevaron a $42 billones—, el sector asegurador responderá por cerca de $5,75 billones entre reservas y giros.
A pesar del billonario costo que recae sobre las empresas, el sector colombiano saldrá bien librado en términos de capital gracias a la solidez técnica de las aseguradoras y a la estructura de protección de los reaseguradores, de acuerdo con Santiago Arechaga, presidente de reaseguros para América Latina y el Caribe en Swiss Re.
Arechaga subrayó que los $5,75 billones en reservas se reinvertirán directamente en las zonas impactadas, dinamizando el empleo y la reconstrucción, y calificó la gestión pragmática del mercado colombiano como una mejor práctica (best practice) a nivel internacional.
Las cifras de las aseguradoras
El presidente de Fasecolda señaló que, aunque la brecha de aseguramiento en vivienda es del 91 % a nivel nacional (solo el 9,3 % de los hogares cuenta con seguro), en las zonas urbanas más afectadas del Eje Cafetero y Valle del Cauca la cobertura alcanzó cerca del 20 % por tratarse de barrios formales.
En respuesta, propuso formalmente incluir en el Plan de Desarrollo un programa público-privado de aseguramiento frente a riesgos catastróficos que coordine la capacidad del Estado, las aseguradoras y el reaseguro internacional.
Así mismo, resaltó que tan solo el 2,2 % de las reclamaciones han sido objetadas (equivalentes a $25.000 millones), debido principalmente a inconsistencias como pólizas no vigentes o amparos no contratados.
Por ejemplo, Marco Arenas, presidente de BBVA Seguros, reportó la recepción de 5.500 reclamos vinculados al sismo, proyectando asumir pérdidas totales por $320.000 millones para la reconstrucción del país, con $100.000 millones ya registrados en siniestros incurridos.
El vocero destacó que la entidad triplicó la capacidad de sus líneas de atención, comenzó a girar anticipos monetarios y prevé cerrar el 70 % de las reclamaciones abiertas durante el mes de octubre, destacando la ausencia de un nivel alto de objeciones o casos de fraude.
El CEO de Mapfre Colombia. Óscar García-Serrano, informó la recepción de cerca de 4.000 siniestros, constituyendo reservas por US$180 millones (frente a un costo para el mercado asegurador estimado entre US$1.700 millones y US$2.000 millones).
El directivo enfatizó que operativamente la firma no tuvo cierres de oficinas ni discontinuidad del servicio en las regiones afectadas, y que la solvencia financiera está plenamente respaldada al estar casi la totalidad del riesgo reasegurado con Mapfre Re.
Incluso el vicepresidente para la oficina Bogotá de Gallagher, Sebastián Martínez, resaltó la alta solidaridad del mercado entre aseguradoras, ajustadores y corredores para actuar con celeridad.
El experto explicó que las pocas declinaciones registradas responden habitualmente a activos no reportados o a situaciones de infraseguro, por lo que instó a las empresas a actualizar de forma permanente sus inventarios y coberturas de lucro cesante / interrupción de negocio. Así mismo, valoró la flexibilidad de las aseguradoras al otorgar anticipos sin exigir la liquidación técnica completa del daño de entrada.
Aseguradoras ya han desembolsado millones
El superintendente financiero, Pablo Rivas, destacó que la industria aseguradora respondió con alta efectividad técnica frente a la tragedia. Para agilizar las evaluaciones, se desplegaron más de 140 firmas de ajustadores técnicos en todo el país.
En ello coincidió el presidente de Nacional de Seguros, Carlos Vélez, quien afirmó que las empresas demostraron una sólida preparación financiera al desembolsar más de $400.000 millones en giros iniciales.
Para ello, la empresa otorgará respaldos y capacidades garantizadoras en condiciones favorables a los contratistas y constructores encargados de ejecutar las obras de reconstrucción en las regiones, asegurando el cumplimiento de los contratos para reponer la infraestructura destruida.
No obstante, el superintendente financiero indicó que las pérdidas cubiertas por el seguro representan aproximadamente el 14,5 % del total de las pérdidas económicas del evento, lo que demuestra la necesidad de seguir profundizando la penetración aseguradora en el país.
El regulador hizo un llamado a agilizar los tiempos de atención en pólizas de salud y riesgos laborales, y anunció la expedición de una guía de ocho puntos para la gestión de eventos de origen natural que incremente la resiliencia en la Colombia rural e intermedia.