La Asamblea General de Accionistas de Mineros aprobó distribuir US$58,1 millones entre sus accionistas, mediante un dividendo extraordinario de US$0,20 por acción, financiado con utilidades acumuladas de años anteriores.
De acuerdo con la compañía, el dividendo se pagará en una sola cuota el 18 de diciembre de 2026. Tendrán derecho a recibirlo los accionistas inscritos en el registro de la compañía al 14 de diciembre, fecha que fue modificada frente al calendario inicial, que contemplaba el 1 de diciembre para el registro y el 4 de diciembre para el desembolso.
Para los accionistas del mercado colombiano, Mineros informó que el pago se realizará en pesos, utilizando la TRM vigente el 17 de diciembre de 2026, un día hábil antes del desembolso previsto para la fecha antes mencionada.
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Además, aclaró que este pago es adicional al dividendo ordinario de US$0,10 por acción que la Asamblea aprobó en marzo de 2026 y que será distribuido en cuatro cuotas trimestrales. De manera que el dividendo extraordinario no modifica ni reemplaza el ordinario, sino que representa una distribución adicional de recursos entre los accionistas.
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Daniel Henao, presidente y CEO de Mineros, destacó que la retribución a los accionistas es una parte central de la estrategia de Mineros, y la aprobación del dividendo extraordinario “confirma el respaldo de los accionistas a la Administración”.
Así mismo, Henao señaló que la compañía continuará “equilibrando la retribución a los accionistas con una inversión disciplinada en nuestras operaciones y en nuestro portafolio de proyectos de desarrollo”.
Mineros también explicó que, si bien se estima distribuir cerca de US$58,1 millones (tomando como referencia las 290,3 millones de acciones ordinarias en circulación), el monto definitivo dependerá de cuántas acciones estén vigentes en la fecha de registro, descontando las que sean propiedad de la propia empresa.
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