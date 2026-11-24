Los trancones para entrar o salir de Bogotá se han convertido en una de las principales preocupaciones de quienes viven en los municipios de la Sabana y deben desplazarse diariamente hacia la capital. Para miles de conductores, trabajadores, estudiantes y transportadores, los recorridos por los corredores del norte pueden representar largas jornadas en carretera, con efectos sobre el tiempo disponible, los gastos de transporte y la productividad.
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Por eso, los anuncios de nuevas obras de infraestructura vial generan expectativa entre los habitantes de Bogotá y Cundinamarca. Una intervención que mejore las conexiones entre la capital y los municipios vecinos podría contribuir a reducir los tiempos de desplazamiento y facilitar la movilidad en una región que concentra una importante actividad económica.
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En medio de ese panorama, después de cuatro años sin que comenzaran las obras, el Gobierno Nacional puso en marcha Accesos Norte Fase II, un proyecto que contempla una inversión estimada de $1,9 billones, la intervención de 17,96 kilómetros de vías y la generación de más de 36.000 empleos directos e indirectos.
La iniciativa comprende la ampliación de la Autopista Norte entre las calles 191 y 245, intervenciones en la carrera Séptima y la variante Perimetral de Sopó. También incluye nuevos carriles para vehículos particulares y transporte público, puentes peatonales, ciclorrutas y obras para proteger la conectividad ambiental de los humedales Torca y Guaymaral.
El acto oficial de inicio de las obras se realizó el 20 de noviembre de 2026 y estuvo encabezado por el presidente Abelardo De La Espriella, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, la ministra de Transporte, Elsa Noguera, y el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Ricardo Ayerbe Pino.
¿Qué vías de Bogotá y Cundinamarca tendrán obras?
Accesos Norte Fase II tiene una longitud total de 17,96 kilómetros y conecta a Bogotá con la Sabana Centro. Su intervención se concentrará en tres corredores estratégicos para los desplazamientos entre la capital y los municipios del norte de Cundinamarca.
El primero es la Autopista Norte, entre las calles 191 y 245, donde se desarrollará una ampliación que contempla nuevos carriles para mejorar la capacidad de circulación. Este es uno de los principales accesos a Bogotá y una vía utilizada diariamente por quienes se movilizan desde municipios como Chía, Cajicá, Tocancipá y Zipaquirá. El segundo corredor corresponde a la carrera Séptima, mientras que el tercero es la variante Perimetral de Sopó, que también hace parte de la conexión regional.
La concesión está a cargo de Ruta Bogotá Norte S.A.S. y es administrada por la ANI. El objetivo es mejorar la movilidad de quienes se desplazan entre Bogotá y los municipios vecinos, además de fortalecer la conexión de una región que tiene una importante actividad residencial, comercial y empresarial.
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Uno de los componentes centrales de la intervención será la ampliación de la Autopista Norte. El proyecto contempla la construcción de dos nuevos carriles mixtos por sentido y un carril exclusivo para TransMilenio entre las calles 191 y 235.
Los carriles mixtos estarán destinados a la circulación general de vehículos, mientras que el carril exclusivo permitirá el tránsito del sistema de transporte público. Esta infraestructura busca aumentar la capacidad del corredor y ofrecer mejores condiciones de desplazamiento tanto para quienes utilizan automóvil como para los usuarios de TransMilenio. La obra también contempla la construcción de seis puentes peatonales y espacio público de seis metros a cada costado de la vía, con andenes y ciclorrutas.
¿Qué harán para proteger los humedales Torca y Guaymaral?
Otro de los aspectos relevantes de Accesos Norte Fase II está relacionado con las intervenciones ambientales previstas en los sectores donde la Autopista Norte limita con los humedales Torca y Guaymaral.
En estos puntos se ampliarán las estructuras hidráulicas existentes para mejorar la conectividad del agua y los ecosistemas. Además, el proyecto contempla un paso seco para fauna, que hace parte de los ocho pasos de fauna previstos en la intervención.
También se realizará una elevación selectiva de la vía. Estas medidas buscan reducir el riesgo de inundaciones durante las temporadas de lluvias y garantizar el caudal mínimo ambiental en los periodos de sequía.
En términos sencillos, las estructuras hidráulicas permiten que el agua mantenga su circulación entre diferentes sectores, mientras que los pasos de fauna buscan facilitar el desplazamiento de animales por el territorio y disminuir las barreras que puede generar una carretera.
La inclusión de estas obras responde a la necesidad de desarrollar la ampliación vial sin desconocer las condiciones ambientales de una zona en la que se encuentran ecosistemas estratégicos para el norte de Bogotá.
Una obra que llevaba cuatro años frenada: ¿qué pasó?
Uno de los puntos que más llamó la atención durante el anuncio fue el tiempo que transcurrió entre la firma del contrato de concesión y el inicio de las obras. El contrato de concesión se firmó en abril de 2022, pero el proyecto permaneció durante cuatro años sin comenzar su etapa de construcción debido a trámites y condiciones pendientes.
Así lo explicó el presidente de la ANI, Ricardo Ayerbe Pino, quien señaló que la iniciativa ya estaba adjudicada, pero no había logrado avanzar hacia la ejecución: “Un proyecto que llevaba cuatro años sin iniciar sus obras. El contrato de concesión se firmó en abril de 2022 y desde entonces quedó frenado por trámites y condiciones pendientes, estaba adjudicado, pero no lograba arrancar. Este es el país que estamos construyendo: el que destraba, el que ejecuta y el que cumple y Accesos Norte II es un claro ejemplo de ello”, afirmó.
Aunque el acto oficial de inicio se realizó el 20 de noviembre de 2026, el proceso administrativo y ambiental había tenido avances previos. El acta de inicio de construcción se firmó el 6 de abril de 2026 y, posteriormente, el 14 de agosto de 2026, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) avaló el inicio de las actividades preliminares y constructivas.
Durante el evento, el presidente Abelardo De La Espriella también se refirió a la importancia de acelerar la ejecución de proyectos de infraestructura en el país: “Necesitamos mejorar las carreteras que tenemos y construir las nuevas vías que requiere el país. Esa será una de las prioridades de mi Gobierno. Accesos Norte Fase II hace parte de ese compromiso. Es una obra que permitirá mejorar la movilidad entre Bogotá y los municipios del norte de Cundinamarca, una región que necesita con urgencia mejores vías de comunicación”, aseguró.
El alcance de Accesos Norte Fase II va más allá de los conductores que utilizan diariamente la Autopista Norte. Según la ANI, el proyecto beneficiará a más de 10 millones de habitantes de Bogotá y de municipios del norte de Cundinamarca.
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Entre las poblaciones mencionadas están Chía, Cajicá, Tocancipá, Zipaquirá y Sopó, cuyos habitantes mantienen una conexión permanente con la capital por motivos laborales, educativos, comerciales y familiares.