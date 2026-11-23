El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, oficializó la alianza con Empresas Públicas de Medellín (EPM) para operar, administrar y mantener la red de alumbrado público de la capital desde el 1 de diciembre de 2026 y durante los próximos 10 años.
El acuerdo contempla dos componentes: la operación y modernización del sistema de alumbrado público, a cargo de EPM, y el desarrollo de una red de Internet de las Cosas (IoT) mediante una alianza entre la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) y EPM.
Según explicó Galán, el propósito es transformar la infraestructura de iluminación de la ciudad y convertirla en una plataforma tecnológica que también permita fortalecer la seguridad, mejorar la movilidad y facilitar la gestión ambiental.
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El mandatario señaló que la capital necesita actualizar un sistema que actualmente no cuenta con nodos de telegestión, es decir, dispositivos que conecten las luminarias con una central para monitorear su funcionamiento, identificar fallas y determinar cuándo requieren mantenimiento.
Bogotá instalará 100.000 nodos de telegestión y renovará luminarias
Uno de los principales objetivos de la alianza será instalar 100.000 nodos de telegestión durante los próximos 10 años. La meta inicial es incorporar 10.000 durante el primer año de operación.
A esto se suma la renovación de las luminarias. De acuerdo con Galán, Bogotá tiene cerca de 103.000 luminarias pendientes de modernización para completar la transición a tecnología LED.
Con el acuerdo, el Distrito espera intervenir 50.000 luminarias durante el próximo año y otras 50.000 en el siguiente periodo, con el objetivo de completar la modernización de la red.
El alcalde también indicó que la operación permitirá aumentar el número de cuadrillas disponibles para atender daños y reportes ciudadanos, reducir los tiempos de respuesta y mejorar la prestación del servicio de alumbrado público.
Galán explicó que el Distrito realizó un estudio de mercado para evaluar las alternativas disponibles y determinar el modelo de operación. Tras ese proceso, seleccionó a EPM para asumir la administración y el mantenimiento de la infraestructura.
Por su parte, la alianza entre EPM y ETB buscará desarrollar la red de Internet de las Cosas para Bogotá. La intención, según el alcalde, es que esta capacidad tecnológica pueda convertirse posteriormente en una oferta para otras ciudades del país e incluso mercados internacionales.
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