La ministra de Transporte, Elsa Noguera, ha dicho que una de sus prioridades es destrabar las iniciativas privadas que están en estudio en la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), en línea con la apuesta del Gobierno Nacional por reactivar proyectos con inversión privada.
Varias de esas iniciativas, junto con corredores viales que tienen obras pendientes, están en la lista que Tatyana Orozco, presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), mencionó en entrevista con Valora Analitik como obras que el país necesita reactivar o poner en marcha.
Los cinco proyectos de infraestructura clave en 2027
Ruta del Sol 3
Recibe nuestro boletín en tu correo
El contrato del tercer tramo de la Ruta del Sol, que conecta el centro del país con la Costa Caribe por Bolívar, Cesar y Magdalena, se firmó con Yuma Concesionaria en 2010 e incluye cerca de 475 km de segunda calzada y el mejoramiento de unos 465 km de vía existente.
Las obras se frenaron en 2017 y se reactivaron en 2020 con un otrosí que le dio al concesionario 56 meses para terminar la construcción.
Desde entonces, Yuma ha reportado bloqueos de comunidades en el corredor y en septiembre de 2025 la ANI informó la suspensión de los trabajos en un frente de Zambrano (Bolívar), luego de que hombres armados quemaran maquinaria del concesionario.
Pacífico 1
Orozco incluyó en el grupo de proyectos que hay que reactivar a Pacífico 1, la autopista 4G de 50 km entre Ancón Sur y Bolombolo a cargo de Covipacífico, concesionaria que reporta una inversión total de $4 billones. Su gerente, Mauricio Millán, le explicó a Valora Analitik que “el alcance de lo que estaba a cargo de la concesionaria ya se ejecutó”, pero que el corredor todavía tiene frentes que no están cubiertos por el contrato y que necesitan recursos del Gobierno.
El principal es la reconexión de Sinifaná, donde un derrumbe de 2019 cortó la doble calzada. La solución es un bitúnel cuyo costo Millán estimó en cerca de $1 billón y que deberá financiar la Nación, porque la ANI reconoció el derrumbe como un evento eximente de responsabilidad. En febrero de este año, la ANI terminó obras de mitigación en ese sector que permitieron restablecer el tránsito en ambos sentidos.
El otro frente es el tramo entre Primavera y Caldas, en el sector de El Rancherito, que quedó a cargo de Invías y que, según Millán, ya tiene diseños y licencia ambiental, pero no tiene recursos. Covipacífico ha calculado que esas obras requieren más de $800.000 millones.
- Variante San Francisco–Mocoa
Invías tiene en ejecución desde 2021 dos contratos para construir la variante San Francisco–Mocoa, en Putumayo, con la que se busca reemplazar el tramo conocido como el “trampolín de la muerte” entre el Valle de Sibundoy y Mocoa.
La entidad calcula una inversión cercana a $1,2 billones para 44 km de vía, con los que el recorrido bajaría a cerca de una hora. A finales de 2025 reportó un avance del 30 %.
El Consorcio San Francisco, a cargo de uno de los tramos, advirtió que suspendería actividades desde el 15 de mayo por retrasos en los pagos, e Invías aseguró el 14 de mayo que la obra no estaba suspendida y que tenía vigencias futuras garantizadas.
Para Orozco, los pagos a contratistas e interventores son uno de los asuntos que el Gobierno debe resolver para que las obras se terminen.
- Conexión Centro
Conexión Centro es la propuesta de Odinsa (Grupo Argos) y Macquarie Asset Management, para asumir la operación y ampliación de los corredores Armenia–Pereira–Manizales y Calarcá–La Paila cuando termine la concesión Autopistas del Café.
Odinsa calcula inversiones por unos $7 billones entre construcción y operación en cerca de 320 km, de los que alrededor de 77 km serían de vía nueva.
El proyecto llegó a la ANI como iniciativa privada (IP), un mecanismo en el que una empresa estructura la obra y la propone al Estado, en este caso sin desembolso de recursos públicos; si aparecen otros interesados, la ANI debe abrir un proceso de selección.
La ANI la rechazó el 25 de mayo, bajo el Gobierno de Gustavo Petro y con el cambio de Gobierno retomó la evaluación.
La ministra de Transporte, Elsa Noguera, explicó en octubre que la ANI volvió a estudiarla porque las vías seguirán necesitando mantenimiento al terminar la concesión actual y aclaró que no hay ningún contrato adjudicado.
- Aeropuertos
Orozco también mencionó los aeropuertos de Cali, Barranquilla, Bogotá y Cartagena, proyectos que, según ella, “podrían desarrollarse rápidamente y sin inversión del Estado”.
El más grande es El Dorado Max, la iniciativa de Odinsa con la que la terminal de Bogotá llegaría a cerca de 73 millones de pasajeros al año. Para el nuevo aeropuerto de Cartagena, en Bayunca, también propuesto por Odinsa, se estima una inversión de $8,5 billones y de una adjudicación entre octubre de 2027 y marzo de 2028.
La ministra Noguera informó a comienzos de noviembre que la ANI evalúa en Barranquilla la iniciativa Puerta de Oro para modernizar el aeropuerto Ernesto Cortissoz, con inversiones por $3,1 billones.
Para el Alfonso Bonilla Aragón, en Cali y operado por la Aerocivil desde septiembre de 2025, la ANI prevé abrir la licitación para su modernización antes de que termine 2026.
El avance de estas obras estará presente en la agenda del XXIII Congreso Nacional de la Infraestructura, que la CCI hará del 25 al 27 de noviembre en el Centro de Convenciones Cartagena de Indias.