El Ministerio de Hacienda y Crédito Público oficializó la adición de $19.884 millones al Presupuesto General de la Nación de 2026 mediante un decreto (disponible al final del artículo) que incorpora a las cuentas públicas recursos de cooperación internacional no reembolsables otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Los fondos están asignados a la ejecución del Programa para mejorar el acceso efectivo a los servicios de salud de la población en Colombia, el cual le apunta al fortalecimiento de la atención primaria, la ampliación de la cobertura de aseguramiento para la población migrante y de acogida, y el desarrollo de la interoperabilidad de la historia clínica electrónica en el país.
Por esta razón, los recursos se incorporaron directamente a la sección presupuestal del Ministerio de Salud y Protección Social y serán transferidos a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) para el financiamiento de aseguramiento y servicios integrales de salud.
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Este convenio fue suscrito entre la República de Colombia y el BID el 8 de octubre de 2024 y, mediante el mismo, el organismo multilateral otorgó al país hasta US$7,5 millones que no se deben reembolsar, en conjunto con un préstamo de US$150 millones.
Sin embargo, la liberación de la donación internacional por parte del BID estaba supeditada al cumplimiento estricto de una serie de indicadores técnicos verificados por el Departamento Nacional de Planeación (DNP).
Una primera entrega de US$3,75 millones o $15.097 millones (monetizada a una TRM de $4.026,08) estaba condicionada a lograr que el 70,9 % de la población migrante venezolana estuviera efectivamente asegurada al Sistema General de Seguridad Social en Salud, lo cual se logró en octubre de 2024, al llegar a 1.236.619 afiliados, por lo que el 10 de julio de 2025 se recibió el giro tras la ratificación de las cifras por parte del DNP.
La segunda entrega de US$2,8 millones o $10.105 millones (monetizada a una TRM de $3.593,17) exigía una meta de aseguramiento del 77,7 % que se registró en mayo de 2025 con 1.259.025 afiliados. Como el DNP validó el cumplimiento el 14 de agosto de 2025, y el desembolso del BID se concretó el 28 de abril de 2026.
Aunque el saldo en cuenta asciende a más de $25.203 millones, el Ministerio de Salud solicitó formalmente la adición presupuestal por $19.884 millones en octubre de este año. Los recursos remanentes permanecerán disponibles en la cuenta bancaria para eventuales adiciones presupuestales futuras.
El decreto fundamenta la modificación presupuestal en los artículos 349 y 352 de la Constitución Política de Colombia, así como en las facultades otorgadas al Gobierno por Estatuto Orgánico del Presupuesto (Decreto 111 de 1996).
Consulte el decreto aquí
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