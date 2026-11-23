Las acciones de Nvidia se dispararon 30 % este lunes después de que su Junta Directiva anunciara la restitución de Jensen Huang al liderazgo de la compañía, quien había renunciado el pasado 12 de noviembre.
La decisión tiene efecto inmediato y también impulsó al índice S&P 500, que abrió con un alza cercana a 4 %.
El Directorio aprobó por unanimidad el regreso de Huang, luego de una serie de conversaciones y reuniones con el Gobierno de Estados Unidos. En un comunicado, la compañía señaló que esos encuentros le permitieron quedar satisfecha con la transparencia de Huang y su capacidad para liderar Nvidia.
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Nvidia también indicó que recibió aportes de altos niveles del Gobierno estadounidense antes de tomar la decisión. La empresa aseguró que, con base en esa información, la junta considera que la restitución de Huang no representa un riesgo para la seguridad nacional.
¿Qué dijo Nvidia al reintegrar a Huang como CEO?
En un comunicado, la empresa tecnológica indicó que la Junta Directiva formó un comité integrado exclusivamente por directores independientes para investigar el caso, y dicho comité contrató a un asesor legal independiente para que lo asistiera en la investigación.
La Junta Directiva reiteró que la investigación del comité concluirá y el CEO apoya plenamente la investigación y se compromete a cooperar con ella.
“Es un honor para mí regresar a Nvidia y liderar una de las compañías tecnológicas más importantes del mundo al comienzo de una nueva revolución industrial”, declaró Huang.
Dijo además que: “Asumo esta responsabilidad con la mayor humildad y un compromiso renovado. Quiero agradecer a la Junta Directiva de Nvidia su confianza y deliberación durante este proceso. Estoy especialmente agradecido a Harvey Jones por su liderazgo como presidente, y a Colette Kress y a nuestro equipo ejecutivo por dirigir Nvidia durante este periodo”.
Por su parte, Harvey C. Jones, presidenta de la Junta Directiva de Nvidia indicó que “Jensen es la persona idónea para liderar la compañía y que su reincorporación redunda en beneficio de nuestros accionistas, empleados, socios y clientes”.
El comunicado también revela que la compañía creó un Comité de Seguridad Nacional y Control de Exportaciones, integrado exclusivamente por consejeros independientes, para supervisar el cumplimiento normativo en materia de comercio y los riesgos para la seguridad nacional.
El comité está consultando con asesores legales con experiencia en seguridad nacional, quienes a su vez contratarán a otros asesores con experiencia en la materia.
Además, Nvidia ha iniciado un proceso de selección para cubrir un nuevo puesto de director de cumplimiento normativo, cuya función será supervisar el cumplimiento en toda la empresa e informar al Comité de Nominaciones y Gobierno Corporativo.
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