La Federación Colombiana de Municipios aseguró que la devolución de los recursos pagados por fotomultas no será automática y dependerá de un proceso administrativo que deberá surtir la Superintendencia de Transporte.
La entidad se pronunció ante las recientes publicaciones sobre la supuesta devolución de dinero por sanciones de tránsito impuestas mediante cámaras de fotodetección y advirtió que no se pueden generar falsas expectativas entre los ciudadanos sobre el reintegro inmediato de estos recursos.
Según la Federación, el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simiti) no tiene facultades para autorizar cámaras de fotodetección, imponer comparendos, determinar la responsabilidad de los infractores ni decidir sobre la legalidad de las sanciones.
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Estas funciones corresponden a las autoridades de tránsito, mientras que la autorización de los sistemas de fotodetección es competencia de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, precisó.
La entidad también aclaró que el Simit es un sistema nacional de información administrado por la Federación Colombiana de Municipios, cuya función es integrar y actualizar los registros de multas y sanciones reportados por las autoridades, facilitar su consulta y habilitar mecanismos para el pago de las obligaciones.
En ese sentido, señaló que tampoco puede modificar el estado de una multa sin una orden expresa del organismo de tránsito o de una autoridad judicial competente.
¿Qué pasa con la devolución del dinero de las fotomultas?
La Federación se refirió al anuncio realizado el pasado 19 de mayo por la entonces ministra de Transporte y el superintendente de Transporte del Gobierno anterior, quienes informaron que más de 7,5 millones de multas serían consideradas ilegales.
En esa oportunidad, se anunció la anulación de 5,8 millones de multas y la devolución de los recursos pagados por cerca de 1,5 millones de sanciones de tránsito.
Sin embargo, la Federación sostuvo que dichas instrucciones no estuvieron respaldadas por un acto administrativo y que su eventual cumplimiento debe estar sujeto al procedimiento legal correspondiente.
Por ello, indicó que la devolución de los recursos no se realizará de manera automática, sino que dependerá de que la Superintendencia de Transporte adelante las etapas del debido proceso previstas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de determinar si procede el reintegro.
De hecho, en septiembre Gilberto Toro, director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, negó que se vaya a devolver el dinero recaudado por fotomultas y cuestionó la medida adoptada por el Gobierno de Gustavo Petro: “Eso no va a pasar, fue una medida populista y demagógica”.