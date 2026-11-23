Ecopetrol se prepara para iniciar una operación de desinversión de los activos que no hacen parte de su negocio principal, con el fin de concentrar su capital y su estrategia en la exploración y producción de petróleo y gas.
Valora Analitik conoció de fuentes cercanas a la compañía que la nueva administración planea vender activos no estratégicos y, al mismo tiempo, comprar activos en el negocio de hidrocarburos durante los próximos cuatro años.
Según las fuentes, se espera «mucha actividad» en este frente y habrá noticias de la petrolera en el corto plazo. La compañía quiere moverse con rapidez y tiene claro que su foco es el negocio core de petróleo y gas.
Recibe nuestro boletín en tu correo
Destacado: Ecopetrol confirma importante inversión en Estados Unidos: Perforará 7 nuevos pozos
Un giro en la estrategia
El cambio se da después de que la Junta Directiva designó hace cerca de dos meses a un nuevo presidente, Joaquín Gutiérrez. Según las fuentes, llega con un perfil empresarial y no político, y con experiencia probada en ejecución.
De acuerdo con la información conocida por Valora Analitik, la petrolera trabaja de forma coordinada con el nuevo Gobierno, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la autoridad de licencias ambientales y los viceministerios. El objetivo es acelerar proyectos que estuvieron frenados en los últimos años. La reorganización también incluye reducir el tamaño de la planta de personal.
Destacado: Presidente de Ecopetrol insiste en que hueco fiscal del Fepc se mantiene por precio del diésel
Un grupo de 128 empresas
El plan de desinversión toma relevancia por el tamaño del grupo empresarial. Ecopetrol agrupa 128 compañías, con negocios que van más allá de los hidrocarburos, como la transmisión de energía y las concesiones viales a través de empresas como ISA en la que la petrolera tiene una amplia participación.
La empresa también es dueña de la mayor compañía de transporte de hidrocarburos del país, Cenit, con cerca de 5.400 kilómetros de oleoductos y poliductos. En generación eléctrica, opera alrededor de 980 megavatios (MW) y tiene cerca de 1.200 MW en desarrollo, con necesidades de inversión estimadas entre US$2.500 millones y US$3.000 millones.
Aunque las fuentes no precisaron cuáles activos saldrían a la venta, insistieron en que la prioridad del capital será el petróleo y el gas.
Destacado: Gas venezolano podría ser 75 % más barato del que hoy importa Colombia; Ecopetrol avanza en negocio con PDVSA
Ecopetrol más allá de Colombia
Ecopetrol, la mayor productora de petróleo de Colombia, registra una producción cercana a 750.000 barriles diarios y reservas de unos 2.000 millones de barriles. Según las fuentes, el reto principal es aumentar las reservas. Por eso, la compañía evalúa oportunidades en Colombia y en el exterior, incluidas Venezuela, Argentina y la cuenca Permian en Estados Unidos, donde ya opera con Occidental (Oxy).
La palabra clave en la nueva estrategia es “socios”. Las fuentes señalaron a Valora Analitik que la empresa está lista para iniciar el desarrollo de yacimientos no convencionales, en los que tiene la mayor cantidad de áreas concesionadas del país, pero reconocen que no podrá hacerlo sola.
La apuesta se concentra en dos grandes bloques en el Magdalena Medio y el Catatumbo, asociados a la formación La Luna. La idea es dividir estas áreas para desarrollarlas con distintos socios y replicar lo que Vaca Muerta significó para Argentina que ya supera a Colombia como productor (un millón de barriles) y como exportador (principalmente gas).
En los campos maduros en tierra, la compañía también quiere atraer empresas estadounidenses, canadienses y europeas que aporten tecnología para mejorar el factor de recobro.
Las fuentes describieron seis formas de asociarse con la petrolera: alianzas de exploración y producción, coinversiones, contratos de largo plazo, instrumentos financieros como derivados y modelos de repago, transferencia de tecnología y esquemas flexibles según el interés de cada inversionista.
Destacado: Reserva de Ecopetrol para impuestos se disparó 100 % en tercer trimestre y la deuda a la empresa por subsidios a combustibles se duplicaría a final de año
El desafío del gas en Colombia
El otro frente urgente es el abastecimiento de gas. Colombia importa hoy cerca del 44 % del gas que consume, frente a cerca del 5 % hace una década. Para atender el déficit, Ecopetrol trabaja en soluciones de corto plazo, como la regasificación de gas natural licuado (GNL), importaciones y negociaciones con Venezuela para reactivar el gasoducto binacional, que lleva cerca de ocho años sin operar.
A mediano plazo, la principal carta es Sirius, el mayor descubrimiento offshore de gas del país, operado por Petrobras en sociedad con Ecopetrol. Se espera que la primera molécula llegue hacia 2031, tal como ya lo ha revelado Valora en meses anteriores. La expectativa es que en tres o cuatro años la escasez de gas sea «un problema del pasado».
Destacado: Negocio de ‘fracking’ de Ecopetrol en EE. UU. tuvo su menor producción en más de dos años: estas fueron las razones
ISA, en manos de Ecopetrol desde 2021
El foco en petróleo y gas abre la pregunta sobre el futuro de la participación de Ecopetrol en ISA, uno de sus activos más grandes fuera del negocio de hidrocarburos. Si el plan de desinversión llegara a incluir a la transmisora, Ecopetrol podría vender total o parcialmente esa participación. Esa posibilidad no ha sido confirmada, pero el mercado ha estado a la expectativa de lo que eso podría significar.
Ecopetrol controla el 51,4 % de ISA desde agosto de 2021, cuando le compró al Ministerio de Hacienda la totalidad de la participación de la Nación en la empresa. El contrato se firmó el 11 de agosto de ese año y la transacción se cerró el 20 de agosto con el pago de $14,2 billones, a $25.000 por acción, por 569,4 millones de acciones.
En ese momento, la compra se presentó como parte de la estrategia de la petrolera para convertirse en un grupo integral de energía. Hoy, a través de ISA, Ecopetrol tiene negocios de transmisión de energía en Colombia, Brasil, Perú, Bolivia y Chile, además de concesiones viales en Chile.
Para Omar Suárez, jefe de estrategia de renta variable en la comisionista Aval Casa de Bolsa, una eventual venta “sería súper relevante para el mercado de capitales” por su tamaño. Según el analista, la operación podría ser positiva para Ecopetrol porque le permitiría reducir de manera importante su deuda y generar ahorros financieros. También le daría más liquidez y flujo de caja para financiar inversiones en su negocio principal: petróleo, gas, refinación y transporte.
Sin embargo, Suárez advirtió que la petrolera perdería diversificación y dejaría de recibir el flujo de caja de ISA, que proviene de un negocio regulado con utilidades recurrentes.
“ISA genera muy buena caja”, afirmó. Por eso, explicó, los recursos de la venta tendrían que reinvertirse en proyectos que reemplacen ese flujo y que ofrezcan una rentabilidad mayor a la de la transmisora, si el objetivo es optimizar la asignación de capital.
La gran pregunta, según el analista, es qué se haría con el dinero. Como el Gobierno es el principal accionista de Ecopetrol y enfrenta necesidades fiscales, Suárez considera probable que busque repartir al menos parte de los recursos a través de un dividendo extraordinario.
“Si esa plata no se utiliza para pagar deuda, para financiar el crecimiento de Ecopetrol o proyectos en el negocio core, sino que se reparte vía dividendos, todo lo anterior no sería tan beneficioso”, señaló.
En el caso de ISA, el analista prevé cambios importantes en su gobierno corporativo, que dependería menos del ciclo político de cada cuatro años, además de una nueva dirección estratégica y una revisión de su política de asignación de capital y crecimiento.
Para el Gobierno, agregó Suárez, la venta significaría una entrada importante de recursos, pero perdería el control de un activo estratégico y el acceso indirecto a los dividendos de ISA. “Sería una solución de corto plazo a los temas fiscales, no estructural, sino una entrada de dinero de una sola vez”, concluyó.
—