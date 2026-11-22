Ecopetrol señaló que el diferencial de precios del diésel continúa siendo el principal origen del déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), mientras que la gasolina ya no genera una brecha deficitaria.
De acuerdo con las cifras presentadas por Joaquín Gutiérrez, presidente de la compañía en entrevista con El Tiempo, durante el tercer trimestre de 2026 el ingreso al productor de gasolina se ubicó $1.229 por galón por encima de su precio de reconocimiento.
En contraste, el diésel registró una diferencia de $7.545 por galón por debajo de su precio de reconocimiento, lo que concentra en este combustible la acumulación del déficit fiscal del fondo.
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Con las condiciones actuales del mercado, Ecopetrol estima que la acumulación del Fepc para el cierre de 2026 se ubicará entre $12,7 billones y $18,2 billones.
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Ecopetrol busca acelerar el recaudo del Fepc y proteger su liquidez
La compañía indicó que acelerar el recaudo del fondo y encontrar alternativas para mitigar su acumulación son prioridades para proteger la liquidez del grupo. Al cierre del tercer trimestre, Ecopetrol reportó una posición de caja de $16,3 billones y una cuenta por cobrar del Fepc cercana a $11,8 billones, de los cuales aproximadamente $1,6 billones corresponden a saldos pendientes de 2025.
Para gestionar estos recursos, la petrolera trabaja de manera coordinada con el Ministerio de Hacienda en mecanismos que permitan monetizar la cuenta por cobrar y realizar cruces con saldos a favor de impuestos.
En ese sentido, Ecopetrol destacó la inclusión en el Presupuesto General de 2027 de una partida para cubrir los saldos pendientes de 2025, lo que, según la empresa, ofrece mayor visibilidad sobre las fuentes de recursos del próximo año y contribuye a la estabilidad financiera.
Sin embargo, los mecanismos y cronogramas para el pago de las acumulaciones correspondientes a 2026 continuarán definiéndose con el Gobierno Nacional, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal.