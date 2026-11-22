Colombia enfrenta un panorama energético que plantea desafíos en materia de abastecimiento, competitividad, costos para los consumidores y sostenibilidad. La disminución de la disponibilidad de recursos propios, la necesidad de recurrir a importaciones de gas y las dificultades para garantizar un suministro suficiente han reabierto el debate sobre la capacidad del país para responder a la demanda de energía sin comprometer su estabilidad económica.
En este contexto, Álvaro Martínez, gerente de Boston Consulting Group (BCG), señaló en entrevista con Valora Analitik que Colombia atraviesa una situación que evidencia la pérdida de soberanía energética y la necesidad de adoptar medidas para fortalecer la seguridad del sistema, diversificar las fuentes de abastecimiento y garantizar tarifas competitivas.
El directivo explicó que la discusión energética ya no puede concentrarse exclusivamente en la transición hacia fuentes más limpias, sino que debe incorporar otros dos factores determinantes: la seguridad del suministro y la asequibilidad de la energía para hogares y empresas.
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“Básicamente, desde hace varias semanas hemos estado tratando de entender o, mejor dicho, constatando una realidad: Colombia ha perdido recientemente su soberanía energética”, afirmó Martínez al referirse a las condiciones actuales del sector.
Su análisis parte del denominado trilema energético, que reúne tres objetivos fundamentales para cualquier país: garantizar la seguridad energética, avanzar en sostenibilidad ambiental mediante fuentes más limpias y asegurar que la energía tenga un costo accesible para los consumidores.
El trilema energético y los nuevos desafíos para Colombia
Martínez sostuvo que, durante años, buena parte de la discusión internacional sobre energía estuvo concentrada en cómo reducir las emisiones y acelerar la incorporación de tecnologías renovables. Sin embargo, acontecimientos geopolíticos recientes modificaron las prioridades de los gobiernos y pusieron nuevamente sobre la mesa la importancia de contar con fuentes de abastecimiento confiables.
La guerra entre Rusia y Ucrania, que continúa, y las tensiones en Medio Oriente, particularmente las relacionadas con Irán y el estrecho de Ormuz, han evidenciado los riesgos que supone depender de proveedores externos y de mercados internacionales sujetos a variaciones de precios y dificultades logísticas.
El directivo recordó que Europa experimentó las consecuencias de esta dependencia cuando, tras el conflicto entre Rusia y Ucrania, enfrentó restricciones en el suministro de gas, lo que provocó aumentos en los precios y obligó a los países a replantear sus estrategias de abastecimiento.
Ese escenario llevó a que la seguridad energética y la capacidad de garantizar suministro suficiente adquirieran una relevancia similar a la que anteriormente tenía la descarbonización.
Para Colombia, la discusión adquiere una dimensión adicional debido a sus condiciones socioeconómicas. Martínez explicó que, en un país con altos niveles de desigualdad, el costo de la energía tiene un efecto directo sobre la capacidad adquisitiva de los hogares, especialmente de aquellos con menores ingresos.
La energía no solo representa un servicio indispensable para las familias, sino también un insumo determinante para la actividad productiva. Cuando sus precios aumentan, las empresas enfrentan mayores costos operativos, lo que puede trasladarse a los consumidores, reducir la competitividad y limitar las posibilidades de expansión de diferentes sectores económicos.
“Si hay un elemento que puede resolver la desigualdad, pero a la vez incidir más en ella, es la energía y, sobre todo, la energía costosa”, indicó.
El gerente de BCG agregó que la falta de disponibilidad también tiene consecuencias económicas. En ese sentido, recordó una reflexión expuesta durante la cumbre energética en la que participó: el recurso más costoso es aquel del que no se dispone.
La estrategia 3 por 6 para enfrentar el déficit energético
Ante este panorama, BCG plantea una estrategia denominada 3 por 6, que contempla tres pilares y seis iniciativas asociadas a cada uno, con el propósito de fortalecer la capacidad energética de Colombia y atender los desafíos de abastecimiento, infraestructura y regulación.
Los tres componentes centrales son incrementar las moléculas, asegurar los electrones y flexibilizar la regulación. En términos prácticos, la propuesta apunta a aumentar la disponibilidad de gas y otros hidrocarburos, garantizar las condiciones para transportar y distribuir la energía eléctrica y revisar las disposiciones regulatorias que puedan limitar el desarrollo de nuevos proyectos.
El primer pilar, incrementar las moléculas, se relaciona directamente con la necesidad de aumentar la oferta de gas natural, un recurso que actualmente enfrenta restricciones de disponibilidad y que ha obligado al país a recurrir a importaciones para cubrir parte de la demanda.
Martínez señaló que el gas es uno de los elementos centrales de la discusión, debido a su importancia para la industria, la generación eléctrica y el abastecimiento de diferentes actividades económicas.
De acuerdo con el directivo, los mayores costos asociados al suministro han llevado a algunas empresas a modificar sus procesos productivos. Como ejemplo, mencionó un estudio de Promigas que identificó que entre 20% y 30% de los industriales habría dejado de utilizar gas como insumo y optado por carbón, una alternativa que presenta mayores desafíos ambientales.
El cambio, explicó, responde principalmente a las condiciones económicas y al valor de las facturas energéticas, lo que evidencia el impacto que tiene el precio del gas sobre las decisiones de las compañías.
Importaciones de gas, producción nacional y nuevas reservas
Dentro de las seis iniciativas propuestas para aumentar la disponibilidad de moléculas, BCG considera necesario mantener las importaciones de gas mientras el país recupera su capacidad de producción y desarrolla nuevas fuentes de abastecimiento.
Martínez reconoció que traer gas desde otros mercados implica costos adicionales, pero sostuvo que, dadas las condiciones actuales, Colombia necesita garantizar esos volúmenes para evitar afectaciones en el suministro.
El directivo planteó que el país debe ampliar las alternativas de importación y no depender exclusivamente de la infraestructura o de los proveedores disponibles en la actualidad. En ese sentido, recordó una advertencia formulada anteriormente por representantes del sector gasífero sobre la necesidad de contar con más opciones de respaldo.
“Necesitamos más alternativas que las que existen en el país y eso, a lo mejor, no es lo ideal, pero es estrictamente necesario”, explicó.
Sin embargo, la estrategia no debería limitarse a comprar gas en el exterior. Martínez insistió en que Colombia cuenta con reservas y recursos que podrían contribuir a recuperar la oferta nacional, por lo que consideró fundamental avanzar tanto en el desarrollo de proyectos costa afuera (offshore) como en la exploración y explotación de yacimientos terrestres (onshore).
También mencionó la importancia de incrementar el factor de recobro de los campos existentes, una medida que permitiría extraer mayores volúmenes de hidrocarburos de los yacimientos actualmente en producción mediante mejoras técnicas y operativas.
En su opinión, el aprovechamiento de los recursos disponibles debe formar parte de una estrategia integral que combine la producción actual, el desarrollo de nuevas reservas y las alternativas de abastecimiento internacional.
Sirius, una de las apuestas para aumentar la oferta de gas
Otro de los puntos que destacó Martínez fue la necesidad de evitar retrasos en el desarrollo del proyecto Sirius, considerado una de las iniciativas relevantes para ampliar la disponibilidad de gas natural en Colombia.
El gerente de BCG aseguró que existe coincidencia entre los actores de la industria sobre la importancia de acelerar su desarrollo y lograr que el recurso llegue al mercado en el menor tiempo posible.
Durante la cumbre energética, Martínez señaló que tuvo la oportunidad de coincidir en un panel con el presidente de Petrobras en Colombia, con quien encontró una posición favorable a impulsar el proyecto y avanzar en las condiciones necesarias para su ejecución.
Sirius representa una de las alternativas que podrían contribuir al abastecimiento en un horizonte de tiempo relativamente cercano, frente a otros desarrollos de gas costa afuera que requieren etapas adicionales de exploración, evaluación y construcción de infraestructura.
No obstante, el directivo advirtió que el potencial del offshore colombiano no se limita a este proyecto. Por ello, consideró que el país también debe facilitar la exploración de nuevas áreas y la perforación de pozos exploratorios, tanto en zonas terrestres como marítimas, con el objetivo de identificar recursos adicionales.
La exploración, según su planteamiento, debe mantenerse como una actividad estratégica para evitar que las restricciones actuales de oferta se prolonguen y terminen comprometiendo el abastecimiento futuro.
Gas venezolano e infraestructura: otras alternativas de abastecimiento
La sexta iniciativa mencionada dentro del pilar de incremento de moléculas contempla ampliar las posibilidades de importación, incluyendo el eventual suministro de gas desde Venezuela.
Martínez calificó como relevante el anuncio de Ecopetrol relacionado con el gasoducto Antonio Ricaurte, una infraestructura que podría facilitar la conexión entre ambos países y abrir nuevas posibilidades para el abastecimiento colombiano, dependiendo de las condiciones técnicas, comerciales y regulatorias necesarias para su operación.
El directivo también hizo énfasis en la necesidad de fortalecer la infraestructura nacional de gas, tanto para recibir recursos importados como para transportarlos hacia los centros de consumo.
Explicó que la importación de gas fue concebida inicialmente como una alternativa de respaldo para complementar la matriz energética colombiana, caracterizada por una alta participación de la generación hidráulica.
Recordó que, después de la crisis energética de 1992, el país avanzó en la incorporación de plantas térmicas como mecanismo para responder a eventuales escenarios de escasez de agua y garantizar la continuidad del servicio eléctrico.
Posteriormente, se incorporaron alternativas de suministro de gas importado para respaldar la generación térmica. Sin embargo, Martínez sostuvo que esa infraestructura debe cumplir una función complementaria y no convertirse en la principal fuente de abastecimiento de un país que cuenta con recursos propios.
Asegurar los electrones y flexibilizar la regulación
El segundo pilar de la estrategia 3 por 6 consiste en asegurar los electrones, una expresión utilizada para referirse a las condiciones necesarias para que la energía eléctrica pueda generarse, transportarse y llegar oportunamente a los consumidores.
Este componente involucra la capacidad de la infraestructura eléctrica, el desarrollo de redes, la conexión de nuevos proyectos de generación y las condiciones que permitan aprovechar los recursos disponibles en diferentes regiones del país.
La disponibilidad de fuentes de energía no es suficiente si existen restricciones en las redes que impiden transportar la electricidad hacia los centros de consumo. Por ello, el desarrollo de infraestructura y la capacidad de integración del sistema son elementos determinantes para garantizar el abastecimiento.
El tercer pilar propone flexibilizar la regulación, con el objetivo de facilitar el desarrollo de proyectos energéticos y responder con mayor rapidez a las necesidades del mercado.
Aunque Martínez no profundizó en cada una de las iniciativas regulatorias durante la entrevista, señaló que este componente forma parte de las acciones necesarias para fortalecer la competitividad y ampliar las posibilidades de inversión en el sector.
La propuesta busca que las condiciones normativas permitan avanzar en proyectos de producción, transporte, generación e infraestructura, sin perder de vista los objetivos ambientales y de seguridad energética.
El costo de la energía y la competitividad empresarial
Martínez advirtió que la dependencia de fuentes externas y los altos precios de la energía generan efectos que van más allá de las facturas de los hogares y las empresas.
En primer lugar, las importaciones pueden deteriorar la balanza de pagos, debido a la necesidad de destinar mayores recursos para adquirir energía en el exterior.
En segundo lugar, los consumidores terminan asumiendo los costos de un abastecimiento más caro, lo que reduce su capacidad de gasto y puede afectar especialmente a los hogares con menores ingresos.
En tercer lugar, los precios energéticos pueden convertirse en un factor que limite la llegada de nuevas inversiones, debido a que las empresas evalúan los costos de operación antes de decidir en qué país instalar sus proyectos.
El gerente de BCG señaló que Colombia compite con mercados como Guyana, Venezuela, Brasil y Argentina para atraer capital destinado a diferentes sectores productivos. Sin embargo, considera que las condiciones actuales de los costos energéticos pueden restarle atractivo al país frente a otras economías de la región.
Uno de los ejemplos que mencionó fue el desarrollo de centros de datos, una industria que requiere grandes cantidades de energía y que ha encontrado oportunidades de expansión en Brasil.
Martínez sostuvo que Colombia también cuenta con condiciones para atraer este tipo de inversiones, pero necesita garantizar un suministro confiable y precios competitivos para aprovechar ese potencial.