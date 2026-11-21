NG Energy es una de las compañías que participa activamente en la producción de gas en Colombia. En alianza con Maurel & Prom, posee activos como Sinú-9 en Córdoba, y también está en La Guajira con el campo María Conchita. Jorge Fonseca, presidente de la organización, manifestó que el desarrollo de sus activos, en alianza con sus socios, puede aportar hasta 20 % del gas que consume Colombia en 2026.
Pero eso no es todo. El directivo afirmó que están adelantando gestiones para entrar al mercado con las reservas de petróleo y gas más grandes del mundo, es decir, las de Venezuela. Fonseca reveló que ha viajado frecuentemente a Caracas, señalando que la actual coyuntura de ese país es una ocasión única que la empresa no puede dejar pasar.
¿Qué es NG Energy?
NG Energy es una empresa canadiense que cotiza en la Bolsa de Valores de Toronto. Es una empresa pública que tiene principalmente participación en tres campos en Colombia. En La Guajira tenemos el campo María Conchita; en Córdoba tenemos el campo Sinú-9; y como proyecto, tenemos también un potencial proyecto de exploración en La Guajira que se llama Tiburón, al norte, llegando a Venezuela.
¿Cuál es la representatividad de los campos de NG Energy en la producción de gas para abastecer la demanda colombiana?
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Creo que somos la empresa de mayor crecimiento de nuevo gas aportado al sistema. En María Conchita estamos produciendo cerca de 18 millones de pies cúbicos, con capacidad de crecimiento. Vamos a continuar nuestra campaña de perforación el año que viene (2027). En Sinú-9, junto con nuestro socio Maurel & Prom, estamos produciendo alrededor de 34 millones a 35 millones de pies cúbicos, con una capacidad máxima de 40 millones, y terminando una campaña de perforación este año con Hechizero-1X, el cual, como vieron en nuestros informes y comunicados de prensa, fue un buen pozo y ya está en producción.
Si estos yacimientos llegan a su máximo potencial, ¿cuánto le podrían representar al total del mercado de gas en Colombia?
En números gruesos. No los estoy dividiendo según la participación de sus socios. Entre los dos campos, estamos alrededor de 50 millones de pies cúbicos. Eso quiere decir que la producción de ambos campos representa actualmente 5 % del consumo nacional. Si se desarrolla el momento pico del máximo plan de desarrollo de los campos, con la información que tenemos hoy, eso puede subir entre 15 % y 20 % del consumo a nivel nacional.
¿Del consumo a nivel nacional que está teniendo Colombia en 2026?
Correcto.
¿Cuáles son los pozos en actividad exploratoria para encontrar más gas?
Para el año que viene (2027), primero, se están realizando dos actividades que son indispensables para el plan de desarrollo de Sinú-9. Una es que se está contratando alrededor de 300 kilómetros de sísmica 3D. Es importante saber y tener claro el tamaño, la magnitud y el entendimiento del subsuelo y del reservorio.
Ese es un proceso que se va a llevar gran parte de 2027 y será el enfoque principal de nuestro equipo técnico. Aparte, estamos en conversaciones con nuestro socio, Maurel & Prom, para que potencialmente se puedan perforar otros dos pozos adicionales el año que viene.
Hoy contamos con una capacidad de transporte de hasta 40 millones de pies cúbicos y con una capacidad de planta de hasta 60 millones de pies cúbicos. Esto es importante entenderlo: es una de las diferencias entre el petróleo y el gas. Todo en la vida tiene sus cosas buenas y sus cosas malas.
Una compañía consigue petróleo, y en principio —no es tan simple como esto—, mañana puede venderlo. Se transporta por carrotanque, de la forma que sea, si tiene un oleoducto cerca y se hace. El gas tiene el problema de que se consigue hoy, pero, desde que lo consigue hasta que puede tenerlo conectado y en proceso de comercialización, sobre todo cuando son campos exploratorios y nuevos, como fue el caso de María Conchita y Sinú-9, se tarda entre 18 y 24 meses.
Para poder comercializarlo, tiene que construir un pipeline, un gasoducto. Tiene que construirse una planta de tratamiento, traer compresores, negociar derechos de paso, negociar con las comunidades. Ese es el problema con el gas: que lleva un tiempo desde que lo descubrimos hasta que la gente empieza a ver la primera molécula de gas.
¿Cuánto tienen de participación en los bloques?
En María Conchita tenemos 80 % de participación, y en Sinú-9, 39 %.
¿Planean tener más activos en Colombia?
Siempre estamos viendo oportunidades, y estamos ansiosos de que vengan nuevas rondas de la ANH (Agencia Nacional de Hidrocarburos) para así participar y potencialmente tener nuevas inversiones en exploración en el país, que es lo que tanto necesita.
¿Qué acciones deben tomarse a nivel sectorial en la industria del gas?
Deberíamos tener de forma rápida nuevas rondas. La industria está ansiosa de que vengan nuevas rondas. ¿Qué quiere decir eso? Que el Gobierno de Colombia, a través de la ANH, entregue nuevas concesiones.
Este es un negocio que es cíclico. Usted tiene que conseguir, tiene que desarrollar y después declina. Ese es un proceso. Es claro que en los últimos cuatro o cinco años no ha habido rondas en Colombia, con lo cual el proceso de encontrar nuevo gas o petróleo ya tiene un rezago en el tiempo.
El otro proceso que, para nosotros, como industria, es bastante claro, es que nos dejen trabajar. ¿Qué quiere decir eso? Es complejo operar en Colombia. Es complejo operar con el manejo de comunidades. Es complejo operar en el proceso de descentralización, a veces entendido de forma equivocada.
Acá es difícil mover una tractomula de un departamento a otro, y eso no debería ser. Aquí es complejo mover una carga de una ciudad a otra. Lo más fácil es que nos dejen trabajar. No estamos hablando de operar fuera de la ley: todo dentro de ella.
¿Están interesados en llegar a Venezuela con esta apertura petrolera que se está dando?
La respuesta es sí. Para una empresa pequeña como NG Energy, dentro de la escala de las empresas petroleras en el mundo, tener la oportunidad de participar en Venezuela y soñar con poder estar allá es algo que solo pasa pocas veces en la vida. Es un país que tiene una de las reservas de petróleo más grandes del mundo.
Esta es una empresa que opera en Colombia y que tiene capital humano colombo-venezolano. Somos un mismo país, somos una misma cultura, tenemos la misma religión y somos países hermanos. Entonces, si nosotros podemos operar en La Guajira, créame que podemos operar en el Zulia, del otro lado de la frontera.
Estoy yendo a Venezuela desde mayo de este año (2026), y en el último mes, prácticamente he estado en Caracas. No es fácil. NG Energy es una empresa que está tratando de seguir un proceso, queremos hacer todo de forma transparente, porque así nos lo exigen, además de nuestra Junta Directiva y nuestros accionistas, también todas las regulaciones de los países donde operamos.
¿Es más fácil operar en Venezuela que en Colombia?
Buena pregunta. No existen el país ni las condiciones perfectas. Allá hay unos desafíos que acá no hay, y allá tenemos otros desafíos que aquí sí hay. ¿Qué quiero decir con esto? Le pongo un ejemplo: en Venezuela, el tema del manejo social no es tan complejo como puede ser acá.
Allá tenemos problemas de logística y lo complejo que va a ser traer un taladro, importarlo, traer equipos y servicios, porque hay temas difíciles en capacidad de puertos, capacidad logística, de transporte y de energía. Venezuela tiene otros desafíos que claramente en Colombia no tenemos. Pero también, con el corazón en la mano y sin nada negativo, es otra liga.
¿En qué sentido digo que es otra liga? Venezuela tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo. Si en Venezuela hay 100 en reservas, el equivalente en Colombia es dos.
Yo he visto campos en Venezuela que llaman marginales, que tienen la capacidad de producción de cualquiera de las empresas que operamos en este país. El riesgo debajo del subsuelo es bajo; el riesgo arriba del subsuelo es alto. Pero para el negocio en el cual nos movemos nosotros, que es petróleo y gas, es algo en lo que no podemos dejar de participar.
¿Hay posibilidades de que los profesionales y las inversiones que le hacen falta a Colombia se vayan para Venezuela?
No puedo decir que se vayan a Venezuela, pero claramente hay un competidor ahora en el barrio. Yo llegué a Colombia hace un poco más de 20 años, cuando estaba comenzando con su proceso de apertura petrolera, con la creación de la ANH. En ese momento, Colombia, sin duda alguna, era la niña más bonita del barrio.
¿Qué ha pasado en estos 25 años? Se tiene hoy en Argentina a Vaca Muerta, que claramente ha capturado inversión, talento y recursos. Claramente se tiene a Brasil, que también en estos 20 años ha crecido en producción y ha creado una industria de petróleo y gas, y que ha competido por recursos, talento y dinero.
Guyana es otro país de la región que tuvo grandes descubrimientos y que hoy en día tiene una producción creciente, y que, obviamente, compite por ese capital, esos recursos y ese dinero que requiere Colombia. Ahora se tiene en Venezuela también otro nuevo competidor que va a presentar oportunidades para las empresas colombianas.
NG es una empresa que opera en Colombia, para empresas de servicios en Colombia. Venezuela va a necesitar talento y apoyo de empresas de servicios, de empresas de capital humano, no solo propiamente de petróleo y gas, sino también de otras industrias: cemento, energía, comida, minería. Creo que hay que verlo siempre con el vaso medio lleno, y creo que esta oportunidad es única: que por mucho tiempo tengamos una Colombia pujante y también ahora tengamos una Venezuela pujante.
En algún momento, como economista, veía la frontera colombo-venezolana como la segunda más viva y activa de la región. Eso ha venido a menos. Esta es la oportunidad para que se reactive ese dinamismo, que va a ser positivo para Colombia.
¿Qué oportunidades ve para Ecopetrol en Venezuela?
Claramente, tener acceso a una de las reservas de petróleo más grandes del mundo. Hay la oportunidad, en un plazo relativamente mediano, de importar gas de Venezuela, que obviamente debería tener un precio infinitamente más competitivo que traer gas de otras partes del mundo. Ahí hay una clara oportunidad. Ecopetrol debe, y estoy seguro de que debe estar considerando fuertemente, participar en Venezuela. Aunque esa es una pregunta para Ecopetrol.
¿Qué piensa de la importación de gas desde Venezuela a través del gasoducto Antonio Ricaurte?
Tiene todo el sentido del mundo. Hay que recuperar esa infraestructura. Por lo que entiendo, no está operativa. Fue en ciertas partes desmantelada. Claramente es una oportunidad única. No hay duda alguna de que en la región del Zulia va a haber capacidad de producción de gas, y ese gas debería tener como destino natural a Colombia.
¿Qué puede decir sobre los negocios que adelantan en Venezuela?
Ese es el sueño, esa es la meta. ¿Qué estamos viendo? Sí, estamos activos, viendo oportunidades de negocio. Ojalá en un corto o mediano plazo podamos tener una segunda entrevista en la cual le pueda decir de forma concreta que tenemos algo firmado. Pero como le dije al comienzo, para NG Energy esto es una oportunidad que solo se puede ver una vez en la vida, y sí le estamos dedicando tiempo, recursos y dinero para ver si podemos materializarla.
¿Ha habido un cambio de actitud en la empresa Petróleos de Venezuela?
Totalmente. No es solo una PDVSA (Petróleos de Venezuela), es un país distinto. Es información pública: claramente no solo está Chevron, ya están otras empresas multinacionales en Venezuela, incluso de Colombia, como GeoPark.
Aunque va a ser un proceso lento, eso no es inmediato, ya uno siente que se llegó a un punto de inflexión. La esperanza que se siente en el país, lo positivo, el cambio de mentalidad de que venga el sector privado, que tenemos que crecer juntos, cómo apoyamos y cómo empujamos, se siente. La inactividad económica hacía que Caracas fuera una ciudad donde no había tráfico. Ya volvió el tráfico, ya volvió el trancón.
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¿En unos 20 años podríamos estar viendo una Venezuela saudí?
Claramente, y ojalá. Somos países hermanos, y al menos mi generación, nunca ha logrado ver una Colombia y una Venezuela pujantes. Cuando tuvimos una Venezuela en mejores condiciones, Colombia no estaba en sus mejores días. Ahora Colombia está infinitamente en mejores condiciones y Venezuela está en ese comienzo de punto de inflexión.