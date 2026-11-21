Para un productor latinoamericano, vender café en Oriente Medio desde cero puede ser costoso y lento. Debe resolver la logística, entender las aduanas, alquilar bodegas, contratar personal y encontrar compradores, todo a miles de kilómetros de distancia.
El Dubai Multi Commodities Centre (DMCC) se ofrece como el aliado que se encarga de esa parte del negocio.
“Quiero que mi equipo sea quien haga desaparecer todas esas tareas”, explicó un vocero del DMCC durante una presentación a periodistas en Dubái a la que asistió Valora Analitik. Así, dijo, las empresas pueden concentrarse en lo importante: construir su marca y vender.
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Según los voceros, el DMCC tiene hoy unas 300 empresas latinoamericanas entre sus miembros, de las cuales cerca de 200 son brasileñas. Los productos agrícolas son la categoría más grande.
América Latina, en el radar
Después de Brasil, los países con más presencia en el DMCC son México, Colombia, Perú y Costa Rica. Argentina también está en la mira, sobre todo por la carne: el DMCC anunció recientemente un ecosistema dedicado a este producto.
“No somos operadores ni procesadores, facilitamos el comercio”, precisó uno de los voceros. Ese comercio, explicó, puede ir en todas las direcciones: entre oriente y occidente, entre norte y sur, y entre países del sur.
Para atraer más empresas, el DMCC realiza una gira llamada Made for Trade, en la que sus directivos visitan distintos mercados. El año pasado
pasó por Brasil, Perú, México y Colombia, con sesiones presenciales y virtuales. La meta es sumar más países suramericanos.
Uno de los voceros participó en la sesión de Colombia, donde respondió preguntas de empresarios cafeteros y de otros sectores. Según dijo, el principal argumento es la geografía: cerca de dos tercios de la población mundial está a unas ocho horas de vuelo de Dubái. “Para ser una empresa global, hay que tener presencia en Dubái”, afirmó.
Dubái como centro de consolidación del café
El café que llega al DMCC no se queda solo en el Golfo. Según el vocero del Coffee Centre, entre el 60 % y el 70 % se destina a Oriente Medio y el norte de África, y cerca de un 30 % sigue hacia Asia, a países como Corea del Sur, China y Japón.
Muchas empresas usan Dubái para consolidar cargas: mezclan cafés suramericanos con africanos antes de reexportarlos. “Tiene sentido traerlo a esta jurisdicción antes de enviarlo a su destino final”, explicó.
El experto describió lo que enfrenta un productor que llega solo. Primero debe resolver el transporte desde América, donde puede terminar pagando de más. El DMCC le presenta tres o cuatro empresas de logística preaprobadas con tarifas especiales para sus miembros. Luego vienen las aduanas, el almacenamiento y la contratación de personal, que el centro gestiona por cuenta del miembro.
También ayuda a encontrar clientes. “Tenemos una enorme red de personas muy interesadas en el café suramericano”, dijo el vocero, y esos contactos se ofrecen sin costo. Además, el centro evita que las empresas envíen café “a ciegas”, sin saber si se ajusta al mercado. Quienes tuestan y empacan pueden usar las instalaciones del centro y ahorrarse grandes inversiones en maquinaria.
Las tarifas dependen del servicio: algunas son fijas y otras bajan a medida que crece el volumen. El centro trabaja con grandes multinacionales y con startups, y en sus siete años de operación ha visto a varias de ellas convertirse en multinacionales.
Impuestos bajos y un sistema legal estable
Los voceros explicaron que las empresas del Coffee Centre no pagan impuesto de sociedades sobre los ingresos generados dentro o fuera de la zona franca, mientras que las compañías del DMCC que hacen negocios en el territorio continental de Emiratos pagan un impuesto de sociedades de hasta 9 %. Ese impuesto en países como Colombia es del 35 %.
No existe en Dubái un impuesto sobre la renta para las personas. El IVA es de 5 %, y los aranceles de importación también rondan el 5 %, según el producto. De nuevo, en países como Colombia el impuesto de renta para las personas puede llegar a 40 % dependiendo de la actividad que desarrolle, en tanto el IVA general alcanza el 19 % y el impuesto de importación es del 35 % para la mayoría de productos.
El sistema legal se basa, a grandes rasgos, en el modelo británico. Para resolver disputas comerciales, las empresas pueden acudir a los tribunales del Dubai International Financial Centre (DIFC), que tienen jurisdicción propia, en lugar de los tribunales ordinarios de Dubái.
Más allá de las materias primas: IA y tokenización
El DMCC tiene unos 26.000 miembros y una plataforma tecnológica que agrupa empresas de inteligencia artificial, criptoactivos, ciberseguridad y videojuegos.
La IA es su ecosistema de mayor crecimiento, con más de 200 compañías. Según los voceros, el centro las conecta con el resto de sus miembros que necesitan esos servicios.
En criptoactivos, la apuesta es la tokenización de bienes físicos. En septiembre, el DMCC lanzó la barra de plata más grande del mundo, de 1.971 kilos, como el primer activo tokenizado bajo el marco conjunto del DMCC y la autoridad reguladora de activos virtuales de Dubái (VARA). La barra conmemora el año de fundación de Emiratos Árabes Unidos.
Con este modelo, los inversionistas habilitados pueden comprar participaciones digitales fraccionadas de la barra, que está bajo custodia de la firma Brink’s. “Estamos conectados entre sectores, y eso es único”, resumió uno de los voceros.
Una puerta abierta a otros agronegocios
¿Qué pasa con una empresa agrícola latinoamericana que no vende café ni té, sino aguacate? Según los voceros, el DMCC está abierto a cualquier tipo de compañía que pueda operar legalmente en Emiratos.
Si su sector no tiene un ecosistema propio, la empresa igual accede a los servicios básicos: constitución de la sociedad, licencia comercial y apertura de cuentas bancarias. El centro también intenta conectarla con el tipo de cliente que busca.
“La esencia del DMCC es que está hecho para el comercio, y eso aplica a cada empresa que se constituye con nosotros”, concluyó uno de ellos.
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