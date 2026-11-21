La suspensión provisional del Decreto 1485 de 2025, que modificaba la forma de calcular el deslizamiento del salario mínimo en las pensiones de los fondos privados, fue recibida como un paso positivo por Fasecolda y Asofondos.
La decisión del Consejo de Estado se produjo tras las demandas presentadas por los gremios y otros actores del sector, que advertían sobre los efectos económicos de la medida y las mayores dificultades que enfrentaban los trabajadores para acceder a una pensión.
El presidente de Fasecolda, Gustavo Morales, calificó el decreto como un “error” y aseguró que su suspensión representa un avance para corregir sus efectos.
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“Ese decreto fue un error. La suspensión, por motivos de trámite, es un paso importante para corregir ese error. El paso definitivo será expedir un nuevo decreto que de manera ya definitiva restaure el principio según el cual las aseguradoras deben asumir los riesgos asegurables y predecibles.”, sostuvo.
Y agregó que el Estado debe asumir los riesgos que él mismo crea por decisiones discrecionales. “Esa será la mejor forma de proteger a los pensionados de Colombia”, anotó.
Por su parte, el presidente de Asofondos, Andrés Velasco, explicó que el aumento del salario mínimo por encima de la inflación y la productividad del 2025, sumado a los cambios en el reconocimiento de las compensaciones a las aseguradoras, encareció las rentas vitalicias en Colombia y dificultó el acceso a una pensión para miles de personas.
Según explicó, una pensión que antes podía adquirirse con cerca de $350 millones pasó a costar alrededor de $550 millones. Esta situación obligó a los trabajadores a cotizar, en promedio, cinco años adicionales para reunir el capital necesario para acceder a una pensión mínima.
Velasco también advirtió sobre otros efectos del cambio regulatorio, entre ellos una mayor presión sobre el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, un incremento del 30 % en el costo del seguro previsional y riesgos para la cobertura de invalidez y sobrevivencia.
En 2025, cerca de 9.000 colombianos adquirieron rentas vitalicias ante las aseguradoras, mientras que en 2026 la cifra cayó a aproximadamente 4.000 hasta octubre. Según el entrevistado, esto significa que unas 5.000 personas menos lograron acceder a una pensión bajo esta modalidad, debido al encarecimiento del capital necesario para adquirirla. Además, quienes sí lo hicieron terminaron, en muchos casos, accediendo a mesadas de un salario mínimo, pese a que inicialmente aspiraban a pensiones más altas.
¿Qué cambia con la suspensión del decreto?
El Decreto 1485 de 2025 modificaba las reglas para calcular el deslizamiento del salario mínimo en las rentas vitalicias y la participación del Estado en las compensaciones a las aseguradoras. Según las advertencias de Asofondos, Fasecolda y las compañías del sector, estos cambios reducían los recursos que debía aportar el Estado y trasladaban una mayor carga económica a los trabajadores y las aseguradoras.
En la práctica, esto encarecía el capital necesario para financiar una pensión mínima y aumentaba las barreras para que miles de personas pudieran jubilarse.
Aunque el Consejo de Estado señaló que los debates de fondo sobre los posibles efectos del decreto en los derechos de los pensionados deberán resolverse en la sentencia definitiva, encontró un error de procedimiento en su expedición por parte del Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Trabajo.
Mientras continúa el proceso judicial y se adopta una decisión definitiva, queda suspendida la aplicación del Decreto 1485 y vuelven a regir temporalmente las disposiciones del Decreto 036 de 2015.
De esta manera, se restablecen las condiciones regulatorias que existían antes de la entrada en vigor de la nueva normativa, mientras el Gobierno Nacional deberá avanzar hacia una solución definitiva para el cálculo de las rentas vitalicias y la distribución de los riesgos entre el Estado y las aseguradoras.